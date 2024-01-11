民眾倒臥屋內吐血　善警聽聲辨位救人送醫！

▲善化分局大內分駐所警員林信宇執行家戶訪查勤務時，據報有人聽聞呼救聲，經積極聽聲辨位，報請消防人員將獨居張姓男子及時送醫。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警善化分局員警，執行家戶訪查勤務時，被民眾攔下來，告知有聽見呼救聲請警方處理，警方積極尋找，在附近聽到民宅屋內微弱求救聲音，發現1名男子臥躺於地面，口中有血跡，員警立即連繫消防分隊與救護人員一同前往急救送醫，並聯絡其家屬，家屬對員警熱心協助之舉滿懷感激。

善化分局大內分駐所警員林信宇，1j月9日執行家戶訪查勤務時，在大內區石子瀨12-73號被民眾攔下來，告知有聽見呼救聲，林員隨即尋找聲音位置，不久聽到微弱求救聲音，經拍打該住戶鐵捲門聽到屋主微弱回應聲音，便拉開鐵捲門，進去查看後才發現1名男子臥躺於地面口中有血跡，男子住處恰好位於大內消防分隊附近，員警急忙奔向大內消防分隊，呼叫消防與救護人員一同前往急救並協助攙扶上救護車送往成大醫院救治，並聯絡其家屬前往照護。

經了解50歲張男獨居，患有心血管疾病，於夜晚服用藥物後，身體不適要前往臥室休息，忽然間一陣天旋地轉，全身四肢癱軟無力，踉蹌倒於地板中無法爬起，不知已躺地多久後醒來，口中因受傷鮮血直流且飢餓難耐，運用身體僅存的力量發出求救聲響，直到警方發現才得以獲救。家屬對員警熱心協助之舉滿懷感激，幸好遇到員警暖心的協助，才得以讓張男平安，對員警的專業與熱心服務表達高度的肯定。

善化分局表示，警員林信宇剛畢業從警，不但工作熱誠且學習認真，勤餘都在大內活動，在轄區人緣非常好，和里長互動也不錯，轄區掌握度高，因為工作認真積極，才能及時把張男救回來，善化分局呼籲民眾近日因寒流來襲，有獨居或是慢性病者務必注意自身保暖，電話放在隨手可得之處，以備不時之需。若有需要警察服務的地方，可撥打110專線，警方會立即派員到場協助。