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高齡嬤外出即失蹤　南警徹夜搜尋在大排內尋獲送醫

▲台南市佳里區1名年逾7旬的阿嬤，2日上午從住家步行外出即不知去向，佳里分局警方調閱監視器徹夜搜尋，在1處大排內尋獲及時送醫，幸無大礙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市佳里區1名年逾7旬的阿嬤，2日上午從住家步行外出即不知去向，佳里分局警方調閱監視器徹夜搜尋，在1處大排內尋獲及時送醫，幸無大礙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市佳里區1名年逾7旬的阿嬤，2日上午從住家步行外出即不知去向，家人晚上9時返家發現阿嬤不見了，急赴佳里分局佳里派出所報案協尋，警方調閱監視器徹夜搜尋，在1處大排內尋獲及時送醫，幸無大礙。

警方說，阿嬤無騎乘交通工具，亦無使用手機，增加查尋困難度，佳里派出所受理後，積極調閱路口監視器，發現阿嬤於2日上午11時許往七股方向走去，時值寒冬天氣冷冽，阿嬤離家時衣著單薄恐有失溫之虞，所長吳俊祥為保握黃金救援時間，調派警力徹夜搜尋未果。

▲台南市佳里區1名年逾7旬的阿嬤，2日上午從住家步行外出即不知去向，佳里分局警方調閱監視器徹夜搜尋，在1處大排內尋獲及時送醫，幸無大礙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

1月3日再調派多名員警，並吳所長親自帶隊投入協尋，警員黃奕斌調閱沿途路口及民宅監視器，逐漸縮小查尋範圍，終於七股公墓旁，發現吳姓阿嬤就躺在乾涸的大排水溝內，經叫喚阿嬤尚有意識，陳員見阿嬤十分虛弱恐有失溫情形，立刻脫下自己的外套幫阿嬤蓋上，並通知救護車送醫救治。家屬對佳里分局警方視民如己，重視協尋失蹤人口，才能及時找到阿嬤而撿回一命，表示由衷的感謝。

▲台南市佳里區1名年逾7旬的阿嬤，2日上午從住家步行外出即不知去向，佳里分局警方調閱監視器徹夜搜尋，在1處大排內尋獲及時送醫，幸無大礙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

佳里分局分局長蘇政敏，嘉許佳里派出所群策群力及時尋獲失智長者，並呼籲民眾，應正視高齡者因失智或精神疾病走失之風險，平日應多陪伴與關懷，可向鄉鎮公所申請「預防走失愛心手鍊」，也可向警察機關申請「預防走失指紋捺印建檔」，或攜帶具有GPS功能的電子裝置，以利發生失蹤時可供協尋。

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