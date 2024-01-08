緊急救援　台南市警、消合力勸阻疑欲跳樓男子送醫

▲台南市警六分局員警與灣裡消防分隊消防人員，合力勸阻疑欲跳樓男子送醫。（圖／民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市南區8日中午傳出一起疑似跳樓案件，警方和消防隊獲報後立即趕赴現場進行救援，將1名在2樓採光罩上情緒不穩的男子，成功制止勸阻送醫治療。

台南市消防局接獲報案後，立即派遣轄區的灣裡消防分隊救護車和消防車前往現場進行緊急救援。在抵達現場後，警察及消防人員立即展開對這位男子的救助行動，並同時詢問他爬上屋頂的原因。

經過數次溝通和勸導，男子透露他只是因為心情不佳而做出這樣的行為。警、消人員不僅積極緩解男子的情緒，還成功地說服他移動到安全位置，最終男子順利由救護人員帶下樓，並立即送往醫院接受進一步的檢查醫療和輔導。

台南市消防局第七大隊長石家源表示，這起事件不僅凸顯了警察和消防人員在危機時刻的迅速反應和有效處置能力，更突顯在危急情況下員警與消防人員展現的人道關懷。透過專業的溝通技巧和耐心，成功阻止了一場悲劇的發生，為民眾提供了適當的支援和幫助。

消防局長李明峯強調，我們應時刻關注身邊的親友，留意他們是否有心理或身體上的不適。一旦發現有任何異常情形，應立即了解並表現關心，切勿因一時衝動而造成不可挽回的遺憾。

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