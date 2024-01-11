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社會 社會焦點 保障人權

「來我家看狗」女高中生赴約遭猥褻　靠閨蜜機警1招獲救

記者黃翊婷／綜合報導

就讀高中的少女小蘋（化名）2022年4月間透過網路交友軟體結識網友簡姓男子，對方邀約她到家裡看狗，沒想到進屋之後，竟遭強吻、襲胸，嚇得趕緊逃離，期間她向閨蜜求救，閨蜜也機警全程保持通話，最終順利獲救。簡男挨告之後，辯稱自己和小蘋是互有好感，但並未獲得高雄地院法官採信，日前被依強制猥褻罪判處有期徒刑7個月，全案仍可上訴。

▲桃園市少女配合警方誘捕張姓男子，卻在警方監控下仍遭張男性侵得逞，地院審理後判處張男8年有期徒刑。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲小蘋和網友約見面遛狗，卻慘遭襲胸猥褻。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，小蘋2022年4月10日透過網路交友軟體認識簡男，兩人相約一起到公園遛狗，然而，抵達公園時，簡男卻說沒有帶狗出門，邀請她一同騎車回家看狗，哪知道一進到屋內，簡男就對她強吻、襲胸。

小蘋用力踢腳反抗，同時大聲呼叫救命，簡男這才停手，她抓緊機會逃離現場，並透過手機聯繫閨蜜。由於當時已經是晚間8點多，事發地點又過於偏僻，叫不到計程車，閨蜜便請自己的父親一同前去接小蘋，3人碰面之後，這才知道發生了什麼事情；閨蜜父親一度還因為氣不過，折返回去想找簡男理論，無奈當時簡男不在，他一氣之下還打壞簡父的腳踏車。

簡男挨告之後雖然坦承當日與小蘋有一些親密互動，但辯稱兩人是互有好感，就像一般情侣談戀愛的感覺，事發當日也是小蘋自願到他家，過程中沒有喊救命。

但小蘋的閨蜜出庭證稱，當日她有陪小蘋一起去公園，不過只是遠遠看著，簡男抵達後，小蘋說她可以先走，便離開回家，過沒多久卻接到小蘋打來的求救電話，聲音聽起來很急、很害怕，她想幫忙叫計程車，但無奈地點太過偏僻，這才請父親協助救人，「她有跟我講網友家的地址，並一直說她很害怕，我一直跟她保持通話。」

高雄地院法官認為，小蘋在接受調查及法院審理期間，都能清楚陳述事發經過，證詞前後一致，可見所述並非虛構；況且她離開簡家時已經是晚上8點多，地點還是連計程車都招呼不到的鄉間地區，她卻不顧危險，寧願獨自在戶外躲避將近1個小時等候閨蜜，也不願意就近向簡男求助，顯然是在簡家遭遇過重大變故。

法官接著表示，簡男為了滿足自身性慾，利用回家看狗的機會，無視小蘋拒絕仍強行猥褻得逞，犯後矢口否認犯行，至今都沒有獲得小蘋原諒或達成和解，最終依強制猥褻罪判他有期徒刑7個月，全案仍可上訴。

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