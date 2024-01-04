妹子搭車被載到陌生地！運將突拿「好幾個保險套」…她慘上下失守

▲女孩哭訴遭計程車司機猥褻 。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇常州一少女1月2日發影片哭訴稱，搭車時被司機帶到陌生地方實施猥褻。女孩說，司機拿出好幾個保險套並播放黃色影片，還多次撫摸她的隱私部位。她一直拒絕，在把定位發給朋友求助後，手機便沒電關機了。司機讓她下車前親了她，下車後周圍人幫忙報警。3日，警方通報稱，52歲嫌疑男子方某某被抓獲，目前已被刑拘。

據《極目新聞》報導，1月3日，江蘇常州一名女孩哭訴稱，自己被計程車司機帶到陌生地方實施猥褻，此事引發網友關注。

影片顯示，一名女孩自述稱，她是一名未成年女性，在常州站下車後乘坐了一輛計程車，但沒想到司機卻將她帶到了陌生地方進行了猥褻。計程車司機最開始撫摸她的手，將車停到一個工廠附近後，拿出手機播放黃色影片讓她看，期間還掏出了數個保險套，隨後更多次撫摸她的身體隱私部位。下車後，有鄰居看到情況後，幫她報了警。

影片中，女孩稱自己家在常州北站附近。常州市公安局工作人員表示，已受理此事，相關情況已在調查中。

1月3日，常州市公安局新北分局發布警方通報，1月2日16時許，公安機關接到一女孩報警，她從常州火車站搭車至新北區某社區途中，遭司機猥褻。接報後，公安機關立即組織警力開展調查，於當晚20時30分許，將嫌疑人方姓男子（52歲）逮捕。目前，方男已被依法刑事拘留。