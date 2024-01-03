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社會 社會焦點 保障人權

狼父猥褻13歲女兒22次　大年初一也下手！獲緩刑理由曝光

▲▼女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身 。（圖／Unsplash）

▲北部一名狼父對未滿18歲大女兒上下其手，連全家出遊住飯店也不放過侵犯機會。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

不配做人父！北部1名狼父闖13歲大女兒小玲（化名）臥室強吻，徒手左右來回撥弄其胸猥褻得逞，且利用2次全家出遊，妻帶小女兒離房到飯店餐廳吃早餐時，將小玲衣服掀起摸胸，更以「按摩腳部抽筋」為由，揉按胸且親、聞脖子，被侵犯22次的小玲決定向學校老師求助報警。士林地院審結，依妨害性自主罪處有期徒刑2年、緩刑5年。

判決指出，該名狼父從2022年12月17日至2023年1月14日期間，以3天1次頻率共10次，闖入小玲房間，乘小玲熟睡之際，不知抗拒，隔著衣服及伸進衣服內徒手直接觸摸其胸部，甚至逗弄其乳頭，又將小玲衣服掀起後以頭部貼靠其上，以此方式猥褻得逞。

可惡的他，去年大年初一帶全家到花蓮旅遊，趁妻子帶小女兒離房到飯店餐廳吃早餐時，又對小玲伸出魔爪，除強吻外，又再隔著衣服及伸進衣內徒手觸摸胸部，長達29分鐘；隔日到宜蘭某飯店又以同樣手法再侵犯得逞。

同年1月30日，狼父以替小玲按摩腳部紓緩抽筋症狀為由，再闖其臥室，先隔衣服摸胸，再從衣服下襬伸入，直接觸碰、按揉胸，小玲不斷拍打狼父背部反抗，但狼父不理，再將其臉部貼近小玲胸部上緣、脖子，並親、聞其胸部、脖子，時長約22分鐘。

小玲忍無可忍，向學校老師尋求協助，報警處理，因此揭穿該名人父惡行，檢方也依法將他起訴。

法官審酌狼父不思對子女善盡保護教養之責，明知女兒未滿14歲，不顧女兒人格發展及內心感受，對她前後侵犯21次，又違反小玲意願強制猥褻得逞1次，造成女兒心理上難以彌補陰影及創傷，所為嚴重違反人倫義理，破壞子女對於父親信賴關係。

合議庭同時考量，狼父犯後坦承犯行，與小玲達成和解及全數給付完畢，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，共21罪，各處有期徒刑7月；又對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年8月。應執行有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內向檢察官指定機構或符合公益目的機構提供240小時義務勞務，暨接受100小時兩性平權法治教育。

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