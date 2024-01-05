脫口罩強吻女助理！台大骨科名醫堅稱「愛的抱抱」　逞慾代價慘

▲台大醫師強吻、熊抱女助理，遭判刑8月、賠償50萬餘元。（示意圖，非本案當事人／取自視覺中國CFP）



記者黃資真／台北報導

台大醫院一名王姓骨科主任趁著下班機會，以送禮為由請藥廠研究女助理到辦公室，強行熊抱、親吻得逞，一審遭依犯強制猥褻罪，處8月徒刑，女子另提民事訴訟求償百萬，台北地院判賠50萬8915元為適當。

年約60歲的王姓骨科主任是醫學博士，同時是台大醫學院骨科教授，專長包括微創全平衡人工膝關節置換術、微創人工髖關節置換術、後十字韌帶重建術，以及再生醫學。

判決指出，女子小美（化名）為藥廠派駐台大醫院的研究助理，工作上與王男有業務往來，2021年10月21日下午5時許，王男以送禮為由邀請對方到辦公室，並利用獨處一室的機會，自後方環抱、摟臀，將小美口罩拉下強吻得逞。

審理時王男辯稱，只有輕拍小美的肩、背，並給予類似互相打氣的「愛的抱抱」，並沒有猥褻行為，且事後兩人還一起搭電梯下樓，何況年約60歲的他患有椎間盤突出，根本無法做出上述犯行。

法官認為，小美在案發後隨即傳訊給主管、同事講述受害情節，還在隔天對王男說「我不想跟你講電話，我視你如兄長，昨日你卻變狼師。君子自重，請與我保持距離！」王男則回「知道」、「如果妳願意再找時間談一談」，認定王男犯行明確，雖同意賠償100萬元，惟小美堅決拒絕，依強制猥褻罪處8月有期徒刑。

小美另提民事訴訟，主張身體、貞操及性自主權因王男猥褻行為遭受侵害，事後罹患創傷後壓力症狀，求償受有支出醫療費用之損害8915元，以及精神慰撫金100萬元。

王男依舊不認罪，強調當時是基於好友間互相打氣之擁抱，絕無強行親吻，況小美於事發當下並無抵抗、試圖逃離、求救之舉，亦無以言詞表達不同意，且請求之慰撫金額亦屬過高，請求駁回。

台北地院根據先前之刑事判決內容，作為本件判決依據，王男確實故意不法侵害其身體、貞操及性自主權，另從小美提出的診斷書中，上面記載小美經診斷病名為「其他嚴重壓力的反應」、「創傷後壓力症」，核與一般遭受性侵害犯罪之被害人事後遭診斷之病症相符，考量雙方收入、財產狀況，判賠醫藥費8915元、精神慰撫金酌減為50萬元，可上訴。