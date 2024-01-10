行銷公司#Metoo版！女專員慘遭「副總親戚」管理師猥褻

▲行銷公司新進女專員遭主管帶到包廂內猥褻，最高法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某行銷公司王姓管理師，仗著自己是副總經理的親戚，在帶新人小珮（化名）時，竟將小珮藉故帶到包廂式咖啡廳內，猥褻小珮得逞。小珮遭辱後，因擔心工作不保，不敢張揚，造成內心極大壓力。最高法院審理後，將王男判刑8月定讞，王男必須入獄。

判決指出，王男2017年12月間就進入行銷公司，擔任管理師職務。至於小珮則是2018年7月份才進入公司，小珮的部門不大，雖然掛名為專員，但實際上卻是公司最小的新人。而王男就是利用自己的權勢，對小珮下手。

案發於小珮進入公司後3週左右的時間，晚間9點多，王男以小珮工作出錯為由，要將小珮帶到西門町的包廂式咖啡廳內「公事教學」。小珮雖不願意，表明希望能在開放式的公開空間說清楚，但王男堅持，小珮礙於他是主管，又是公司副總的親戚，勉為其難的答應。

2人進入包廂後，一開始王男還提到公事，但很快就轉變話題，說自己有有恐慌症感情不順，希望小珮安慰他，又說自己很喜歡小珮、覺得小珮眼睛很漂亮、希望當自己女朋友。小珮嚇壞了，再加上自己已經有男友，馬上拒絕王男的要求。但王男開始上下其手，最後更壓住小珮，「壁咚」小珮。小珮嚇哭，哭著說很害怕、不舒服、不想跟王男有任何肢體接觸，王男這才罷手。2人離開後，小珮提告，王男遭提起公訴。

法院審理時，王男否認犯罪，辯稱當時確實有提到喜歡，但當晚「壁咚」小珮後，有說「我可能沒有這麼喜歡妳」，表示對小珮並無愛意、僅有朋友的感情，小珮因此哭泣，他才擁抱小珮表達安慰，並無猥褻的行為。

但法院調查後，發現王男在事發後立刻傳訊息給小珮「欸我答應你、明天我以後還妳一個妳要的我、所以今天剛剛就任性最後一次、謝謝妳了剛剛」，顯見2人間確實發生事情。此外，也檢視王男傳給小珮的訊息，「你眼睛其實很漂亮」、「就是你的眼睛很漂亮，被看久會害羞」、「我很喜歡妳感覺不出來嗎」、「可是我需要你」、「我需要妳，晚上陪我睡覺」，可見王男確實對小珮有意思。

此外，小珮在事發後也向父母、閨蜜間談到此事，眾人也都作證。因此一二審法院均認定王男確實有罪，均判刑8月。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞，王男必須發監執行。