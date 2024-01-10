　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

行銷公司#Metoo版！女專員慘遭「副總親戚」管理師猥褻

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲行銷公司新進女專員遭主管帶到包廂內猥褻，最高法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某行銷公司王姓管理師，仗著自己是副總經理的親戚，在帶新人小珮（化名）時，竟將小珮藉故帶到包廂式咖啡廳內，猥褻小珮得逞。小珮遭辱後，因擔心工作不保，不敢張揚，造成內心極大壓力。最高法院審理後，將王男判刑8月定讞，王男必須入獄。

判決指出，王男2017年12月間就進入行銷公司，擔任管理師職務。至於小珮則是2018年7月份才進入公司，小珮的部門不大，雖然掛名為專員，但實際上卻是公司最小的新人。而王男就是利用自己的權勢，對小珮下手。

案發於小珮進入公司後3週左右的時間，晚間9點多，王男以小珮工作出錯為由，要將小珮帶到西門町的包廂式咖啡廳內「公事教學」。小珮雖不願意，表明希望能在開放式的公開空間說清楚，但王男堅持，小珮礙於他是主管，又是公司副總的親戚，勉為其難的答應。

2人進入包廂後，一開始王男還提到公事，但很快就轉變話題，說自己有有恐慌症感情不順，希望小珮安慰他，又說自己很喜歡小珮、覺得小珮眼睛很漂亮、希望當自己女朋友。小珮嚇壞了，再加上自己已經有男友，馬上拒絕王男的要求。但王男開始上下其手，最後更壓住小珮，「壁咚」小珮。小珮嚇哭，哭著說很害怕、不舒服、不想跟王男有任何肢體接觸，王男這才罷手。2人離開後，小珮提告，王男遭提起公訴。

法院審理時，王男否認犯罪，辯稱當時確實有提到喜歡，但當晚「壁咚」小珮後，有說「我可能沒有這麼喜歡妳」，表示對小珮並無愛意、僅有朋友的感情，小珮因此哭泣，他才擁抱小珮表達安慰，並無猥褻的行為。

但法院調查後，發現王男在事發後立刻傳訊息給小珮「欸我答應你、明天我以後還妳一個妳要的我、所以今天剛剛就任性最後一次、謝謝妳了剛剛」，顯見2人間確實發生事情。此外，也檢視王男傳給小珮的訊息，「你眼睛其實很漂亮」、「就是你的眼睛很漂亮，被看久會害羞」、「我很喜歡妳感覺不出來嗎」、「可是我需要你」、「我需要妳，晚上陪我睡覺」，可見王男確實對小珮有意思。

此外，小珮在事發後也向父母、閨蜜間談到此事，眾人也都作證。因此一二審法院均認定王男確實有罪，均判刑8月。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞，王男必須發監執行。

ET快訊
這群人最後一拍　展瑞接到失業電話「找到工作了嗎」
快訊／高雄輕軌遭猛撞！車頭車窗破碎　緊急停駛
Ella找老公當經紀人「痛哭認了多次大吵」！
台中20歲男突摔下重機！　遭輾過「斷肢慘死」
沙國發現125km「世界級金礦」！　價值高達1554兆元
快訊／16縣市低溫特報！　今晚到明早10°C↓
麥當勞加薪了！　起薪調升2000元、經理年薪上看150萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

絕命影片曝！4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

快訊／高雄輕軌又出事！遭大卡車猛撞　車頭車窗破碎緊急停駛

詐團2個月詐千萬！首腦「天天宮廟問事」　連算命師也被利誘

行銷公司#Metoo版！女專員慘遭「副總親戚」管理師猥褻

20歲男突摔下重機！遭「聯結車輾過」肇逃　鮮血流一地斷腿慘死

女業務替447萬保時捷租車位　竟影印車牌掛另一輛...被抓包慘了

高虹安涉詐助理費！王郁文偵訊光碟「斷片16分」　北院今單獨傳喚

三重「紅配綠」事故！粉紅保時捷距離沒抓好　追尾撞上前車

轎車蛇行太可疑被搜出安毒　駕駛曝：大量購買還送毒咖啡包

桃園某國中爆霸凌！眾人圍觀口罩男毆打侏儒症同學　教育局說話了

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

絕命影片曝！4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

快訊／高雄輕軌又出事！遭大卡車猛撞　車頭車窗破碎緊急停駛

詐團2個月詐千萬！首腦「天天宮廟問事」　連算命師也被利誘

行銷公司#Metoo版！女專員慘遭「副總親戚」管理師猥褻

20歲男突摔下重機！遭「聯結車輾過」肇逃　鮮血流一地斷腿慘死

女業務替447萬保時捷租車位　竟影印車牌掛另一輛...被抓包慘了

高虹安涉詐助理費！王郁文偵訊光碟「斷片16分」　北院今單獨傳喚

三重「紅配綠」事故！粉紅保時捷距離沒抓好　追尾撞上前車

轎車蛇行太可疑被搜出安毒　駕駛曝：大量購買還送毒咖啡包

桃園某國中爆霸凌！眾人圍觀口罩男毆打侏儒症同學　教育局說話了

折疊iPhone要來了？蘋果又獲全新折疊螢幕專利

絕命影片曝！4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

這波新冠雙高峰！前面還有流感夾擊　台大醫分析：春節前一波威脅大

飛大阪1799元！虎航促銷明10:00開跑　兒童、清明節都有便宜機票

「票投侯友宜等於投柯文哲」　趙少康：由侯當選來實踐柯的理念

沒拆窗還不用水沖！家事達人「這1張」清紗窗　省力妙招曝

政治人物搶上《夜夜秀》！基進黨付了錢還被罵　他酸：真的很猛

西武獅昔日隊友認證張誌家很厲害　透露過往個性不太練球

台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴：我也是耶

73歲阿嬤「胎兒死腹中35年」！　肚痛就醫才知藏7月大石胎

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

即／板橋嚴重車禍！2車撞翻躺路中

快訊／行人違規　騎士閃避不及撞上亡

新北驚見「乾哥乾妹」廣告　小商人：給周老闆一個讚

聯結車駕駛撿手機　釀1死7傷遭押

國道7車連環撞1死3傷　肇事男「啟動自駕輔助」

竹北氣爆少年：不應救我　母一聽崩潰

快訊／彰化轎車自撞翻覆　3乘客逃出、駕駛受困亡

快訊／台中住宅清晨火警！1女送醫不治

快訊／新北車禍！機車騎士撞行人命危

桃園某國中爆霸凌！侏儒症同學慘被打　教育局說話了

即／國1「7車事故」1男拋飛車外　5人送醫

20歲男突摔下重機！遭「聯結車輾過」肇逃慘死

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

更多熱門

相關新聞

涉強制猥褻遭起訴！宥勝北院首度出庭　雙手合十：謝謝大家

涉強制猥褻遭起訴！宥勝北院首度出庭　雙手合十：謝謝大家

以愛家好老公形象闖蕩演藝圈的宥勝，去年（2023年）被告發多年前曾性騷3位女子，被害人被檢方傳喚到案、都不願提告，宥勝公開道歉造成傷害但不認罪，應訊自認「感覺她們對我也有好感」，檢方查出其中1女遭壓制舔耳摸胸，起訴宥勝涉犯強制猥褻罪嫌，宥勝日前po文悼念殞落韓星李善均，意有所指「證明清白…可以不要透過天使嗎？」，今（9日）下午台北地院首度開庭，宥勝身穿白色上衣現身，面對媒體僅雙手合十表示「謝謝大家」。

高壯男性侵小隻女　扯火車便當遭判刑

高壯男性侵小隻女　扯火車便當遭判刑

神棍誆續命轉運性侵　判刑3年10月定讞

神棍誆續命轉運性侵　判刑3年10月定讞

營養午餐弊案定讞　4校長將入監

營養午餐弊案定讞　4校長將入監

賴啟源台中辦展　感謝更保陪伴

賴啟源台中辦展　感謝更保陪伴

關鍵字：

法律人權#Metoo行銷公司最高法院三審專員管理師猥褻

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

即／板橋嚴重車禍！2車撞翻躺路中

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面