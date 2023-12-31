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強吻藥廠女助理！台大醫辯 「愛的抱抱」　拿百萬和解不成遭判刑

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台大骨科名醫猥褻藥廠研究助理，遭判刑8月。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台北報導

台大醫院王姓骨科主任在下班時間，以送禮為由邀藥廠派駐的女研究助理小安(化名)到辦公室內，趁獨處機會熊抱，還將她口罩拉下來強吻、掐臀。小安事後提告獲得調職，台北地院審理，判王男犯行屬實，審酌他否認罪行，想拿100萬和小安和解不成，依犯強制猥褻罪，處8月徒刑。可上訴。

年約60歲的王姓骨科主任是醫學博士，同時是台大醫學院骨科教授，專長包括微創全平衡人工膝關節置換術、微創人工髖關節置換術、後十字韌帶重建術，以及再生醫學。

小安提告指控，她原本是藥廠派駐台大醫院的研究助理，工作上和王姓主任有業務往來。2021年10月21日下午5點多，王男以送禮品為由，約她到辦公室見面。她到場後，王男卻開始轉移話題，表示他假日都在醫院，要小安有空找他，但強調需先傳簡訊「早上傳晚上不要傳」，讓她覺得很奇怪，表示要先離開。

小安說，她走到門口，王男跟在後面突然說「來抱一下」，她疑惑轉身時被他抱住，王男摸到她後面的背包還發脾氣，生氣喊「為什麼要背這麼大一個包包」，要她快點把包包放下，她害怕聽從命令後，遭王男用力擁抱30秒，並強行拉下她的口罩親吻，還一邊撫摸她的背並捏屁股。她當時無法掙脫，只覺得相當噁心。

小安表示，王男放開她後，見她默默把口罩帶回，笑得相當開心，隨即和她一起坐電梯下樓，等電梯時還約她到地下室坐他的車，她拒絕後，等電梯到1樓就急忙跟著人跑出去，並向公司反應遭到王男侵犯。

全案審理時，王姓主任辯稱只有輕拍小安的肩、背，並給予類似互相打氣的「愛的抱抱」，並沒有猥褻行為，且事後兩人還一起搭電梯下樓，何況他患有椎間盤突出，無法做出小安指控的犯行。

法官認為，案發後小安除立即傳訊給主管、同事和台大其他醫師講述受侵害情節，激動說「超想罵髒話的啊」之外，也於案發隔日對王男表示「我不想跟你講電話，我視你如兄長，昨日你卻變狼師。君子自重，請與我保持距離！」時，王男也馬上回覆「知道」、「如果妳願意再找時間談一談」，並在小安要求他道歉時道歉，這些訊息皆可做為補強證據。

法官判定，王男不顧小安掙扎、向後退的拒絕，強行擁抱、親吻，且犯後否認犯行，雖同意賠償小安100萬，但迄今無法達成和解，依犯強制猥褻罪，處8月徒刑。可上訴。

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