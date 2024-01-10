老人家愛飯麵「吃粗飽」　營養師急喊：快戒掉

▲強烈大陸冷氣團襲台，有台中企業舉辦寒冬送暖，捐贈1000份沖泡飲品給社區長輩 ，業者也獲贈感謝狀。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台灣已進入高齡社會，預估2025年高齡人口將超過20%，台灣將會步入超高齡社會。為了建立銀髮族正確飲食觀念，居家運動器材業者舉辦公益講座，由營養師教導老人家營養補充攻略，第一件事就是要老人家戒掉「吃粗飽」觀念，要吃對食物，不是吃粗飽。

▲許多年長者習慣多吃米飯、麵條等「吃粗飽」，不留意蔬果、奶蛋等數量多寡，都被營養師糾正。（圖／資料照片）



晶璽健康董事長何修榕表示，前陣子寒流來襲，全台傳出許多不幸消息，作為台中在地企業，舉辦健康講座教長輩們如何從「食健康」做起，除了可以照顧自己，也讓家人安心、減少負擔。今晚強烈冷氣團襲台，何修榕也捐出1000份沖泡飲品給社區長輩，要讓長輩們暖暖過冬。

今天在健康講座上，營養師劉宜洵以「一掌神功」方式，教導長輩們每天須要的營養份量。諸如「鐵砂掌」是把手掌攤開，每天早晚就喝一杯如手掌大的牛奶，補充鈣質，調節血壓及促進代謝。

第二招的「太極拳」，意旨每餐水果及蔬菜的份量，就像拳頭一般多，但水果糖份高，蔬菜纖維質多，所以蔬菜可以比水果多一些。最後是「一陽指」，用來衡量堅果數量，每天最好吃一湯匙或是整隻大拇指的量。不過，劉宜洵也強調，再好的東西都不能過度，許多老人家為了省錢，愛吃大量米飯、麵條等「吃粗飽」，都不恰當，最好戒掉，吃對食物才能保持健康。