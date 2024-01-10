台南衛生局長新任局長李翠鳳就職　邀請28大醫事團體共守市民健康

▲台南市衛生局新任局長李翠鳳，邀請南市28大醫事相關公會理事長前來座談，趙卿惠副市長親自到場期勉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市衛生局新任局長李翠鳳10日就職首日，除召開局務會議勉勵主管，亦到林森辦公室各科室與局內人員認識，中午更邀請南市28大醫事相關公會理事長前來座談，趙卿惠副市長親自到場期勉。

趙卿惠副市長特別代表黃偉哲市長，感謝相關醫事團體於2023年積極協助防疫工作，趙副市長還強調要幫衛生局所有人員加油打氣，2023年登革熱疫情挑戰雖大，但也讓台南形塑出強大的團隊力量，日後面對任何挑戰都能迎刃而解，也應驗了危機即是轉機。趙副市長還提到黃偉哲市長目前擔任台灣健康城市聯盟第8屆理事長，所以台南市不僅要延長民眾的平均餘命，更重要的是延長「健康平均餘命」才有意義，希望在新任局長的帶領下，相關健康業務能夠展現出最好的成績。

趙副市長表示，李翠鳳局長學養兼優，和衛生福利部及疾病管制署都有建立良好溝通管道，豐富的學經歷對衛生局施政推動非常有助益，過去在蘇前局長的努力之下，加上許前局長多年累積下來的施政成果，市民對台南市醫療照護服務的滿意度非常高，期盼新任局長上任後，對公衛健康城市做出更多的貢獻。

李翠鳳局長感謝相關公會往年在防疫、健康促進及篩檢、醫療服務、衛生教育等的協助。然因年關將近，由於新冠肺炎病毒仍於全世界流竄，李局長也拜託各公會協助及宣導疫苗接種業務，守護市民平安過好年，而公會如果於業務推動上有困難亦可提出，李翠鳳局長承諾會帶領大家飛越障礙及挑戰，未來在推動全人健康的目標下，期盼能跟公會持續合作，各項服務都能無縫接軌，在過去的良好基礎上更加精進，守護市民健康。



李翠鳳局長，國立陽明醫學院公共衛生研究所流行病學碩士，從醫療基層做起，擔任過護理師、衛生署疾管局科長、分局長、疫情報導總編輯、戰情室主任、衛福部疾管署南區管制中心主任，學經歷完整。