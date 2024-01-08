愛愛後尿道炎就復發　醫生吼「別再怪那根！」2句話罵哭人妻

▲尿道反覆發炎讓原PO很困擾。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

女生因生理構造的關係，引發膀胱炎、尿道炎的機率高於男生，一名人妻表示，尿道炎的不適讓她對愛愛有點排斥，最近因為在備孕，愛愛頻率變高也沒戴套，也因此尿道炎復發，醫生認為是她的腸胃不好，一輩子別碰冰、炸、辣就可以改善，還直言「不要再怪那一根了！」

人妻在Dcard發文，跟老公交往10年，尿道炎發生的次數約9-10次，因為實在不太舒服，有時很排斥性行為，降為兩周1次，做之前一定會洗澡，平時也會做好清潔保養，最近因為備孕關係，愛愛頻率變高，也沒有戴套，尿道炎卻復發了。

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原PO表示，每次性行為完後都會尿道炎，醫生一聽到立刻大聲回「不要再怪那一根了啦！」「大家都有性行為，為什麼只有你發炎」、「是因為你腸胃不好，一輩子不要碰冰的炸的辣的就可以了」。

走出診間原PO立刻掉下眼淚，身體不舒服還要被指責，「不知道是醫生講話太直接，還是我太敏感」，平時飲食低油低鹽，每周運動2次，自認身體健康，每次尿道炎都是愛愛完隔天發作，「即使不是性行為的問題，也不用講成這樣，聽起來非常不舒服」。

貼文一出，網友紛紛表示，「女生的尿道天生就比較短，很容易發炎，只能多喝水」、「我覺得他講這樣很好笑欸，找到問題點，然後以輕鬆又直白的方式表達出來」、「也可能是太疲倦，免疫力下降」、「平常用溫水跟天然中性的沐浴乳稍微清洗就可以了」。還有專業網友指出，「我有好幾個年輕女性病人，泌尿道感染培養都不是腸道菌而是口腔菌歐，建議容易感染的人不要口，嘴巴很髒」。

▲醫生建議別吃刺激性食物。（示意圖／記者李佳蓉攝）



好幸福泌尿科診所總院長戴槐青醫師在粉專《幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長》發文分享，尿道炎為一種尿道內膜發炎造成的疾病。根據統計，女生感染機率比男生高上許多，一般症狀包括尿道灼熱或刺痛感、頻尿、尿急、尿液變得混濁及血尿等。

想要預防，戴槐青提醒，包括安全性行為、固定性伴侶等，皆可減少感染風險。另外，在親密行為後，也應妥善清潔，如廁後要「由前往後」擦拭，以及喝足夠的水以稀釋尿液並協助排出細菌，是防止感染不二法門。