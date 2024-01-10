台南安平區公所結合安平觀音亭　聯手關懷獨老歲末寒冬送暖

▲台南安平觀音亭主委顏東賢，與安平區公所區長蕭泰華及觀音亭志工們共同關懷訪視獨居長者頒贈慰問金，讓長輩感受來自民間公益的溫暖善心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平觀音亭為讓安平區獨居長者在寒冬時節，感受社會各界關懷，安平觀音亭主委顏東賢於9日特別與安平區公所區長蕭泰華及觀音亭志工們共同關懷訪視獨居長者，希藉此次慰問金發放活動，讓長輩感受來自民間公益的溫暖善心。

近年來，由於少子化等社會現象，高齡人口比例有逐年增加之趨勢，安平區列冊獨居長者132人，對於年長者之關懷與人身安全保護，已是目前政策發展之重要議題，為使獨居長者於社區內能獲得安全之生活環境與完善之社會支持照顧網絡，安平區公所結合慈善公益團體，透過公私齊力合作共同關懷。



安平區公所區長蕭泰華特別向安平觀音亭表達由衷感謝關懷獨居長者，在政府資源有限之下，透過公私協力，讓社福發揮一加一大於二之效果以幫助更多弱勢，同時也將正向溫暖能量傳遞社會各個角落。

台南市政府秉持「照顧弱勢優先」的理念，共創更溫暖美好的大台南，也期待未來能持續與慈善團體公私協力一起創造更幸福的友善環境，讓大台南充滿愛心，處處有溫情。

安平區公所區長蕭泰華秉持著「關懷社會、扶助弱勢」的服務理念及精神，結合轄內8個社區照顧關懷據點志工協助電話問安及關懷訪視並辦理各項關懷長照課程系列活動，目前自2023年1月起電話問安人次共3120人次及關懷訪視共1488人次。除此之外，安平區公所也與貢噶寺長期結合愛心送餐服務迄今12年，媒合社區志工協助送愛心便當予轄內36位行動不便無法自理餐食的獨居長者。