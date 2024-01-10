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投票倒數計時　姚正玉拜託搶救台南唯一非綠女性！

▲國民黨台南市立委第三選區（北區安南區）候選人姚正玉，呼籲選民票投1號姚正玉，換掉舉手立委。（圖／記者林東良翻攝）

▲國民黨台南市立委第三選區（北區安南區）候選人姚正玉，呼籲選民票投1號姚正玉，換掉舉手立委。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

總統大選與立委選戰進入最後倒數，國民黨台南市立委第三選區（北區安南區）候選人姚正玉，刊出「搶救搶救台南非綠唯一女性」大幅文宣，呼籲選民票投1號姚正玉，換掉舉手立委。

姚正玉表示，國民黨提名侯友宜、趙少康搭檔競選總統副總統，給台灣帶來改革希望。這是一場和平與戰爭、反廢死或廢死、要食安或進口萊豬核食的對決。國家安全、社會正義、人民健康，由選民手中神聖的一票來決定。

姚正玉指出，選舉已到最後關頭，賴清德在政見會說出「中華民國（憲法）是最大災難」的真心話。但事實是，選擇台獨、兩岸對抗、反中仇中的賴清德，才是中華民國的最大災難，是台灣和平的恐怖分子。

姚正玉說，民進黨執政貪腐無能，台南88槍、光電案、爐碴案、小芸有空嗎？乃至於高端疫情採購合約封存，疫苗、口罩、快篩、雞蛋荒等完全沒得不到真相；從中央到地方，成立特偵組查弊糾錯、嚴懲不法猶恐不及，賴清德竟然還要廢掉監察院。

「和平、反廢死、要食安」 姚正玉推出搶救文宣並表示，國政、市政弊病叢生，如果還要繼續靠舉手立委，為民進黨護航、掩蓋真相，只會讓貪腐更加橫行，下一代也沒有未來。唯有政黨輪替、立委換人，才能撥亂反正。

姚正玉說，對手拿不出政績，只剩下「抗中保台」、「中國介選」兩招，用意識型態操作選舉。她呼籲選民理性思辨、心頭抓呼定，立委搶救台南非綠唯一女性，請投1號姚正玉，總統票投侯康配、政黨票請支持國民黨，不要被各種選舉花招、突發的奧步所曚騙影響。

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