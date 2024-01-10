國家級警報惹議　台南藍軍批執政黨：吹牛治國

▲台南市議會國民黨團發言人蔡育輝抨擊執政黨，連衛星和飛彈都分不清，世界都在看民進黨治國無能。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

民進黨真的是治國無能！台南市議會國民黨團10日抨擊說，今天世界各大媒體全在報導台灣的『烏龍國家級警報』，連衛星和飛彈都分不清，連同疫情間高端疫苗的『傳奇』，世界都在看民進黨只會吹牛治國！

台南市議會國民黨團指出，民進黨貪污黑金，更是被司法認證，光爐碴不法獲利就高達21.6億元，88槍司法也查明是因光電利益分均引起，民進黨還敢說國民黨DNA是造謠又抹黑，民進黨執政八年『性、Lie、黑金、貪腐』成了他們的DNA！難怪『討厭民進黨』成了台灣最大黨，6成民意要下架貪腐無能的民進黨！

發言人蔡育輝議員怒批，台灣人民缺什麼，民進黨就賺什麼，民進黨賺什麼，台灣人就缺什麼，民進黨執政至今貪腐無能、荒腔走板，一個執政黨能做到讓6成民意要下架他，真是悲哀，民進黨今天的記者會，只是再掀開賴清德在台南他的本命區，『踐踏法律、罔顧民意、冷血無情』的民怨。

蔡育輝說，請賴清德告訴全國鄉親，為何112條因你不進議會枉死的人命，你不給慰問金？還不協助國賠？為何許添財市長鐵路東移計畫，不需拆4百多戶人的家園，賴清德你要推翻許添財市長的計畫，冷血拆4百多戶鄉親的家園？

蔡育輝說，一個執政黨要民之所欲常在我心，但民進黨執政8年卻是置人民生死於不顧，日前發生的國中生之死，再度掀起全國民怨，台灣至今沒有廢除死刑，8成民意反對廢死，賴清德為何至今不敢面對廢死議題？有兩位員警在台南賴清德本命區被冷血殺死，賴清德請清楚明白告訴大家，贊成廢死或是反對廢死？還是民進黨的DNA就是保護殺人犯的人權，踐踏被害死亡者的人權。

蔡育輝表示，賴清德在台南7年多，為民進黨前中執委郭再欽等人撐起保護傘，爐碴、太陽光電黑金盤根錯節，連司法都認證，民進黨還有臉甩鍋嗎？這次民進黨在路上的競選廣告，讓網友kuso成在床上、在桌上，這些都是烏龍爆料嗎？當一個執政黨完全不會反省，只會甩鍋，只會罵對手，『討厭民進黨』成為台灣最大黨，這也是剛好而已！