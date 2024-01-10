國民黨台南行動勝利中常會　朱立倫：國民黨上下一心拚政黨輪替

記者林東良／台南報導

中國國民黨10日於台南召開行動勝利中常會，黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、組發會主委許宇甄、黃復興黨部主委季麟連、台南市黨部主委林進旺、黃國南黨部主委王建發以及多名中常委、台南市議員等出席。

▲中國國民黨10日於台南召開行動勝利中常會，黨主席朱立倫懇請大家同心力挺「侯康配」與國民黨提名立委候選人，一起翻轉台南，為台灣百姓謀幸福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

朱立倫主席到場後與現場鄉親一一握手致意，懇請大家同心力挺「侯康配」與國民黨提名立委候選人，一起翻轉台南，為台灣百姓謀幸福！

朱立倫主席指出，台南可說是最艱苦的選區，選舉剩3天最後關鍵，民進黨與新潮流必會奧步全開，他們「治國沒半步、選舉全奧步」，在選舉中一定全面抹紅抹黑，9日甚至幾乎是「國防介選」，全民都收到不只一次的告警簡訊，根本是綠營的總動員令。實際上大陸從10月到現在已發射7枚衛星，也有預先公告，民進黨卻利用其進行「介選」，這絕對不是錯誤，而是故意的，而且英文寫的更離譜，說是「飛彈空襲」，儼然是戰爭般的飛彈空襲，這不是開玩笑的。台海局勢全世界都認為很嚴重，結果民進黨竟如此作為，表示選舉最後關鍵，他們必會用各種奧步，我們一定要謹慎小心。

朱立倫強調，行動勝利中常會辦在台南，表達國民黨上下一心拚到底的決心，選舉最後3天，大家要不斷拉票催票，禮拜六全民都要投票，當天更有必要監票，國民黨已舉辦200多場訓練，破萬名志工加入監票團隊，相信勝利成功必屬於我們，如此才能政黨輪替，台灣才能平安，大家才能夠好康。

台南立委候選人周宏昌、姚正玉等也與會懇託支持，表達雖然選區很艱苦，但勤跑基層的時候都獲得很熱烈的迴響，呼籲台南鄉親們一起幫忙拉票，就差大家手中的一票，他們有信心一定可以在台南交出漂亮的成績單。

林進旺分析台南選情時指出，台南市黨部以最少人力與資源，肩負輔選選困選區的重任，但「勇者無懼，打死不退」，這是台南市黨部的精神。他對於總統選情有信心，相信賴清德絕對不會在台南有優勢；至於立委選情，他說明，周宏昌高學歷，也很努力打拚，一定是國民黨未來的希望與棟梁，絕不能讓周宏昌孤單，要當他的靠山；姚正玉的選區也非常艱困，但她態度認真，全力奮鬥，可能會有奇蹟發生，希望能開花結果；陳以信從馬政府到現在，是受重用且有才華的學者，願意回到故鄉發展，讓大家欽佩，希望大家一起疼惜，共同支持陳以信；黨友陳昆和與李全教都是經營基層非常扎實，相信一定大有可為。至於原提名的王家貞選區，雖然少了一個小雞，但呼籲大家共同催出總統與政黨票，對於立委票「領票不蓋票」，來表達抗議。林進旺強調，台南選區雖然艱困，但他相信這次選舉會有好的結果！