馬英九「兩岸關係相信習近平」惹議　馬辦：賴清德也信習不攻台

▲馬英九稱兩岸關係必須相信習近平。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／新北報導

總統大選倒數，前總統馬英九接受外媒專訪表示，就兩岸關係而言，必須相信中共總書記習近平，且台灣人對於統一感興趣，內容遭外界批評。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（10）日對此表示，民進黨主席賴清德最近公開說，他相信習近平否認在2027年或2035年有武力攻台計畫。所以民進黨的批評，是否在攻擊自己的賴主席？還是賴清德可以相信習近平，但其他人不行，又是「綠能，我不能」？請民進黨公開說明。

蕭旭岑表示，馬英九擔任總統時，習近平就是中國大陸領導人，當時兩岸有深厚的互信，和平、穩定、繁榮，沒有戰爭風險，相信臺灣人都歷歷在目。如果沒有互信，這些有可能做得到嗎？如果沒有互信，兩岸如何推展關係？

蕭旭岑指出，針對中華民國憲法增修條文的「統一」文字，如果民進黨有意見，請趕快修憲拿掉，不然就請閉嘴。

對於馬英九說法，總統候選人侯友宜今日接受媒體聯訪表態，「想法有些不同」；國民黨副總統候選人趙少康則說，馬的講法不代表總統候選人侯友宜的講法，未來要以侯的講法為準，外界解讀馬遭切割。

賴清德去年表示，習近平說在2027、2035年沒有攻台計畫，也沒有看過任何一個部門來跟他報告過這個計畫，「相信這個態勢跟台灣的做法一直是走在正確的道路上，所以要對台灣要有信心，對自己的力量、意志要有信心」。