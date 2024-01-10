喊「藍白共治」遭柯文哲嗆　侯友宜：不團結會保送賴清德

▲侯友宜今日再度南下高雄車隊掃街。（圖／記者賴文萱攝）



記者崔至雲／高雄報導

國民黨總統候選人侯友宜近日在多場造勢場合都喊出「藍白共治」，不過遭民眾黨總統候選人柯文哲反嗆「操作棄保」。侯友宜則說，藍、白大家一定要團結在一起，不然就保送賴清德，「國民黨準備好了」，當選一定組成聯合政府，一起完成政黨輪替，支持最強的侯康配。



侯友宜提到，這段時間可以看得出來，國民黨有15個縣市，尤其昨天的影片又包括朱立倫、韓國瑜、柯志恩、謝龍介都集結在一起，「國民黨準備好了」，國民黨要結合在野最大的力量，大家團結一致，組成聯合政府，一起完成政黨輪替，支持最強的侯康配。

侯友宜強調，團結的力量包括在野力量，一定要團結在一起，不然就保送了賴清德，大家要結合在一起，藍白大家連結，支持侯康配，不要保送賴清德，要記得，三號侯康配，支持三號侯康配，不要保送賴清德。



另，對於民眾黨一直說2000年的宋楚瑜跟連戰的事件，說這次操作棄保也不會成功。侯友宜說，宋楚瑜在前段時間，公開站出來給他滿滿的祝福，尤其他提出來的三件事，跟他們的目標都是一致的，不管是兩岸的和平的方向，或者是經濟貿易示範自由區，以及他希望大家都能夠安居樂業，都跟他非常契合，「我們一定會讓他心想事成、高票當選，然後完成他多年還想做的事情，我們一起加油」。

