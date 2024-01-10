王鴻薇指賴清德「從未申請公益信託」　賴競辦嗆別來蹭：律師處理中

▲賴清德競選辦公室發言人郭雅慧。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

面對萬里老家的爭議，民進黨總統候選人賴清德在電視政見會上宣示要交付公益信託，並作為礦工生活紀念館。國民黨立委王鴻薇10日秀文化部、教育部回函，批賴申請公益信託是「虛晃一招」，根本沒有提出過申請。對此，賴競總發言人郭雅慧表示，早已委任律師專人「依法」處理，呼籲別再政治操作蹭聲量。

王鴻薇10日表示，賴清德宣示公益信託後，她第一時間就打給主管機關，確認賴如果要「公益信託」，首先要獲得目的事業主管機關「許可」，但是賴的老家是違章建築根本沒有辦過保全登記，完全不可能，最多只能針對那塊土地辦理，不過土地上面的違建還是違建；地政局已說過，實務上根本沒有辦法把違建拿來做公益信託，送到事業主管機關基本上就會被打槍。

王鴻薇表示，很不幸預言成真，她當下立刻斷言，賴清德在1月13日之前，不可能拿出合法公益信託的證明，而今天她出示的公文，就是分別問了可能未來可以作為礦工紀念館的教育部以及文化部，當然也有請對方轉問地方主管機關新北市政府，賴清德到底有沒有申請公益信託。

王鴻薇說，結果教育部與文化部統一答覆很簡單，就是賴清德從宣示要公益信託到現在，「沒有任何建物、土地」向中央或新北市申請公益信託，所以，所謂的公益信託根本八字沒一撇，又再賴皮了。

針對王鴻薇的質疑，賴清德競總發言人郭雅慧表示，賴副總統萬里老家早已委任律師專人「依法」處理交付公益信託相關事宜，程序持續進行中，請王鴻薇不要不懂裝懂、發發幾封公文就自認撿到槍，胡亂造謠。

郭雅慧呼籲王鴻薇，距離投票不到72小時，比起繼續拿萬里老家議題進行政治操作，打壓礦區居民居住權益，以此搏版面蹭聲量，更該好好關心自己選區事務，爭取選區民眾的認同比較實際。