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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「票投侯友宜等於投柯文哲」　趙少康：由侯當選來實踐柯的理念

▲▼趙少康「護理加薪、侯康實現」記者會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

選戰倒數，國民黨總統候選人侯友宜喊出「藍白共治」，副總統候選人趙少康今（10）日赴嘉義市陪立委候選人張秀華車掃，受訪時強調，柯文哲的政治宣言也有提組聯合政府、推動內閣制，因此「投侯友宜就等於投柯文哲」，意思是由侯友宜實踐柯文哲的政治主張、理念。

針對侯友宜提出藍白共治、組聯合政府，趙少康受訪表示，這最早是柯文哲提出聯合政府，而柯文哲競選宣言也提2次要組聯合政府，也曾說過要推動內閣制，因此，才會說「投侯友宜就等於投柯文哲」，意思是柯文哲的票都給侯友宜，由侯友宜實踐其政治主張、理念。

趙少康重申，侯友宜當選後組聯合政府，一定會納入民眾黨優秀人才，甚至連柯文哲在內，且連行政院長、副行政院長都可以與鴻海創辦人郭台銘、柯文哲共商，這是很嚴肅承諾，絕對不是吃民眾黨豆腐，「最後階段大家一定要集中選票，才能下架民進黨。」

趙少康也說，如果大家覺得民進黨做得好，就繼續支持民進黨，若是認為民進黨過去8年做得不好，就請支持國民黨，目前正值民進黨過去很喜歡講的「換人、換黨、做看看」。

至於國防部出包，「飛彈警報」變成「衛星警報」的「詐彈」事件，趙少康則說，飛彈衛星對台灣安全毫無影響，英文也差很大，衛星根本對台灣安全毫無影響，國防部專家很多，怎麼會分不清楚飛彈、衛星？行政院長陳建仁在立法院還說飛彈經過南部上空，製造恐怖氣氛，去年美國議長裴洛西來台中共發射4次飛彈，國防部都不發布，這次不是飛彈，因為靠近選舉，國防部大動干戈發布警報，這不是製造恐慌嗎？

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