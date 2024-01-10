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狼來了！轟國防部賣芒果乾　國民黨發布「貪腐警報」下架民進黨

▲國民黨今日記者會發布「貪腐警報」，呼籲全民下架「失德政權」。（圖／國民黨提供）

▲國民黨今日記者會發布「貪腐警報」，呼籲全民下架「失德政權」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國防部昨日下午三度發布防空警報，內容顯示「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理」嚇壞不少民眾。國民黨今（10）日記者會發布「貪腐警報」，呼籲全民下架「失德政權」，副發言人呂謦煒表示，民進黨政府昨天的警報讓全民擔心害怕，過去中國發射導彈沒發警報，民進黨解釋高度在大氣層之外，但昨天只是發射衛星，卻見獵心喜，其實台灣眼前最危急的是「貪腐警報」。

立委候選人張斯綱則回顧過去近八年民進黨貪腐政權的弊病，包括光電弊案，從土地糾紛、八八槍擊案、再生條例、雲豹小公主爭議到綠電公司標案等，疑雲重重，臺電虧損虧很大，因為砸大錢在補貼這些綠電，許多人棄良田、種綠電，甚至破壞環境生態，民進黨卻雙手一攤毫無解方；民進黨要員更是與im.B詐團有千絲萬縷聯繫，比如原民進黨立委候選人陳歐珀的辦公室就使用詐團的辦公室，怎麼這麼巧？只有讓侯康配當選，重啟特偵組，才能徹底清查相關案子，了解是否有更多民進黨政治人物與詐團有關聯。

張斯綱強調，高端疫苗爭議是演了兩年的絕妙好戲，一開始大家懷疑政府採購疫苗相較於其他歐美國家，怎麼動作這麼慢？後來才發現疑似是為了掩護高端。高端的政府採購標案到底有沒有公開招標？招標內容到底是什麼？一劑多少錢？交貨時程是什麼？還有大家一直在追的高端第三期甚至第四期人體實驗到底完成了沒有？兩個多禮拜前，賴清德在辯論場上被民意壓力所迫，表示人民有知的權利，願意公開高端疫苗合約，結果現在已經過了快三週，衛福部卻跟高端在踢皮球。

張斯綱指出，新潮流爭議更絕，不僅「吃銅吃鐵吃台灣」，例如吳乃仁涉及土地爭議問題、雲豹賴勁麟綠電爭議、前畜產會主委林聰賢圖利超思雞蛋，更有多起性平爭議，比如立委吳思瑤在還是議員的時候就阻擋性騷報案，還有民進黨內部多起壓制性騷事宜，更有陸委會副主委梁文傑出入招待所、前總統府發言人丁允恭涉劈腿、台南前經發局長陳凱凌接受性招待、前行政院發言人陳宗彥接受性招待幫酒店喬事等，可以說「新潮流不倒，台灣不會好」。

另外，張斯綱也說，國防部昨天的警報只是「烏龍芒果乾」，政府與國防部只會編「狼來了」故事，塑造恐懼感，還值得大家信任嗎？應該好好下台一次！

呂謦煒指出，昨天民進黨政府發的防空警報讓全台民眾擔驚受怕，當中共真的射飛彈飛過台灣上空時，民進黨說高度在大氣層外，不屬於領空，所以不發佈警報，結果中共只是發射科學研究衛星，民進黨就見獵心喜緊急發警報。過去沒有選舉，飛彈不發警報，現在選情告急，衛星就發警報。

呂謦煒批評，民進黨執政倒行逆施，「新潮流」吃香喝辣，民進黨總統候選人賴清德就是共犯結構，這次大選不只是和平與戰爭的選擇，更是公義與貪腐的選擇，前副總統蕭萬長今天在3大日報頭版刊登廣告，呼籲全民向民進黨的黑金複合體宣戰，一起贏回公益。

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