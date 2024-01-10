時機敏感！陸擬再砍ECFA關稅退讓　賴清德：就是企圖影響台灣選舉

▲民進黨總統候選人賴清德接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）



記者杜冠霖／台北報導

大選倒數3天，中國商務部9日釋出消息，研擬中止ECFA早收清單中，農漁、機械、汽車零配件、以及紡織等產品減讓關稅。對此，民進黨總統候選人賴清德今（10日）受訪時表示，台灣跟中國都是世界貿易組織會員國，兩國之間若有經貿問題，應該尋求世界貿易組織的程序來辦理，中國捨棄正常管道又在投票前幾天公佈，就是企圖以商逼政、影響台灣選舉。

中國去年底單方面認定台灣對其存在貿易壁壘，暫停12項產品關稅優惠，昨日更發表針對ECFA其他早收項目關稅的評論，時值總統大選前夕，引發介選疑慮。賴清德今至彰化與黨籍立委陳素月車隊掃街，會前接受聯訪，媒體也詢問中研擬中止ECFA早收清單一事，賴清德表示，台灣跟中國都是世界貿易組織會員國，兩國之間若有經貿問題，應該尋求世界貿易組織的程序來辦理。

賴清德直言，中國捨棄正常管道，又選在投票前幾天宣布這樣的訊息，可以清楚看出，中國用經濟脅迫手段企圖以商逼政、影響台灣選舉，藉以建立親中政權。

賴清德指出，這幾年也看得出中國經濟脅迫手段不僅針對台灣，也針對世界各國，好在蔡英文及全國人民共同努力，台灣已經分散全球市場，不把經濟單獨鎖在中國，這條路要持續走。