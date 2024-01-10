批民進黨製造選舉奧步、國防部介選　國民黨團要求邱國正下台

▲賴士葆（左起）、李德維、林為洲出席國民黨團10日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部昨針對中國衛星火箭飛越台灣本島上空，發布防空警報，然英文版卻寫「Air raid Alert（空襲警報）」、「missile（飛彈）」，引發批評。國民黨立法院黨團今（10日）批評國防部介入選舉，是民進黨製造的國家級選舉奧步，要求國防部長邱國正下台，並撤職、查辦執行的人。對於國防部事後澄清，黨團則說，標準「大街宣傳，小巷澄清」，完全不對等，國防部可否再次發給國人，每人一通訊息，告訴大家自己寫錯了。

國民黨立法院黨團10日舉辦「連發衛星發射警報 國防部加入介選的行列？!」記者會。林為洲表示，國家級警報包括地震、海嘯、火山噴發等23種，其中只有飛彈空襲才會用防空警報，所以照定義，並不包括衛星經過，且英文還寫錯，這次是2023年至今國內最大的假訊息。

對於國防部解釋指火箭衛星偏離軌道的說法，林為洲說，到那高度，東西掉下來就在大氣層燒掉了，現在是事後圓謊。此外，2023年11月9日、12月10日、12月30日都有衛星經過台灣上空，都在大氣層以上，但這3次都沒發防空警報，為什麼這次特別發？他質疑這次是整套介選，要查明真相，究竟是誰指揮、誰犯錯，也要究責，國防部長最少下台。

藍委賴士葆也說，這次防空警報英文寫成空襲，是如假包換、準備好的選舉奧步，造成恐慌並影響選舉，對綠營短時間加分，國防部長要為這件事下台。此事引起多少恐慌，幾乎每人收到超過2封簡訊，這花費恐要上億元，而錯誤的國家訊息，應由部會買單，另也要撤職查辦執行的人。

國民黨立法院黨團首席副書記長李德維則批評，昨天2350萬名國人接到不同次數的國家級警報，但有幾個人收到後來的國防部澄清？有多少年輕人昨晚收看電視台報導？在這記者室，憑三位藍委講出來的東西，又有幾個人看的到？這是標準「大街宣傳，小巷澄清」，完全不對等，就是民進黨製造的國家級選舉奧步，在選舉前，赤裸裸、血淋淋地硬搞，國民黨團嚴厲譴責國防介入選舉，非常惡質，而國防部可否再次發給國人，每人一通訊息，告訴大家自己寫錯了。

▼李德維。（圖／記者屠惠剛攝）