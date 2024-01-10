決戰72小時／侯友宜「拼輪替」廣告感動藍軍　陸戰大秀動員肌肉

▲國民黨力拚重返執政。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選邁入關鍵倒數72小時，藍綠白捉對廝殺越來越激烈。國民黨空戰、陸戰、線上、線下，全面齊發；包括高頻率連開記者會、強打「拼輪替」廣告，全力鼓動「下架民進黨」；並喊話離散的非綠力量「集中選票」，營造逆轉勝的臨門一腳；國民黨組織動員體系也大秀肌肉，不只選前之夜要跟民進黨大拼場，明（11日）也將召開記者會，展示監票部隊的軍容壯盛。

最後關鍵時刻，在空戰方面，國民黨全力鼓吹「下架民進黨」，對其荒腔走板大加撻伐，侯競辦、黨中央以每天1至2場高頻率連開記者會，從民進黨總統候選人賴清德台南購屋案、綠委羅致政不雅影片風波、疾呼下架綠委范雲、到質疑國防部選舉操作烏龍警報，可謂火力全開。而立院黨團也不遑多讓，每天同樣記者會連開，並成功迫使民進黨團同意召開臨時會，會中強力要求公開高端疫苗合約，喚起人民對民進黨「缺疫苗、賺疫苗」的反感。

為不讓民進黨「在路上」廣告專美於前，國民黨在最後72小時強打侯友宜「台灣未來」拼輪替廣告，上線12小時，YouTube點擊率約10萬次。只見侯友宜在廣告開頭登高望遠，展現領袖氣勢；隨後包括黨主席朱立倫、副手趙少康、黨籍縣市首長、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、不分區候選人韓國瑜、柯志恩都出面疾呼政黨輪替。整支廣告從鋪陳、拍攝到配樂都彷彿2008年總統大選馬蕭配的「準備好了」廣告。

藍營內部評估，藍綠勝負差距不大，因此最後關頭更要強力催動「集中選票」，包括主帥侯友宜強調，「侯康配」已是在野最大；不分區名單第一名韓國瑜講直言「柯文哲不會贏」；副手趙少康進一步向鴻海創辦人郭台銘喊話「要做英雄、梟雄、還是狗熊？」無非希望非綠力量能夠團結集中，成為侯康配逆轉勝的臨門一腳。而蔣萬安、盧秀燕、張善政等高人氣地方首長，更是集中選票的利器。

為了呈現出「侯康配」在野最大的實力，民調封關之後，造勢晚會的氣勢成為最重要指標。為此，國民黨組織動員體系大秀肌肉，上至縣市首長、議長系統，下至村里長等，皆全體總動員；並配合「北票南送」、「南部少輸」戰略，從高雄、台中、嘉義舉辦多場造勢及車掃。選前之夜則是回防侯友宜新北市本命區，將在板橋第一體育場舉辦萬人大造勢，並與位於板橋第二體育場的賴清德「尬場」，兩場距離不到1公里。

選戰最後72小時，國民黨主旋律仍是「下架民進黨、政黨要輪替」，而國防部全國大範圍的烏龍警報，不啻是最好的呼應，提醒民眾兩岸兵凶戰危，也提醒現在執政荒腔走板，據悉已指定成為造勢場合的必備稿題。此外，藍營支持者也焦慮投開票的透明度，慎防遭到綠營作票，為此組發會主委許宇甄明將召開記者會，秀出監票部隊肌肉，一方面確保最終戰果不被惡意扭曲，一方面也展現強大動員實力。