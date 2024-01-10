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烏龍警報引恐慌！台南議員怒轟民進黨：選舉比台灣人的命還重要

▲台南市議員王家貞邀請成大航太系退休教授景鴻鑫博士召開記者會，譴責民進黨為了選情告急，玩弄中共介選的梗，已經到了不顧台灣人死活的地步。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員王家貞邀請成大航太系退休教授景鴻鑫博士召開記者會，譴責民進黨為了選情告急，玩弄中共介選的梗，已經到了不顧台灣人死活的地步。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員王家貞指出，1月9日週二這天，台灣人都接到了最驚悚的假新聞！一則來自民進黨政府、嚇死寶寶、中共介選的假新聞！讓台灣人見識到民進黨政府國防布的英文程度竟然連衛星跟導彈都分不清楚，讓陳建仁院長只好口誤中國發射飛彈。

▲台南市議員王家貞邀請成大航太系退休教授景鴻鑫博士召開記者會，譴責民進黨為了選情告急，玩弄中共介選的梗，已經到了不顧台灣人死活的地步。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市議員王家貞於10日周三，邀請成大航太系退休教授景鴻鑫博士召開記者會，譴責民進黨為了選情告急，玩弄中共介選的梗，已經到了不顧台灣人死活的地步，不但把中共常態性的衛星發射，連發數次國家級空襲警報，並且第一時間給在立院備詢的陳建仁院長，衛星變成飛彈的國家級口誤假消息！

王家貞說，民進黨政府及其綠媒名嘴，面對引起軒然大波衛星變飛彈的荒謬錯誤，及連發國家級空襲警報，嚇壞了台灣鄉親的行徑，連續硬ㄠ，引發大眾的嘲笑批判，最後被迫在週三清晨表示，經各方情資評估，研判可排除政治企圖。

王家貞說，作為一個長期呼籲要兩岸和平、台灣人不要戰爭的民意代表，她真的看不懂，周二的國家級空襲警報鈴聲大作響遍台灣，是響真的要保護警告台灣鄉親，還是響假的要恐嚇台灣鄉親-「芒果乾」又來了！

王家貞說為了釋疑，特別邀請專業學者景鴻鑫博士，在記者會上說明幾個問題：1、前年佩洛西來台，真的有好幾顆導彈飛過台灣上空，是真真正正的空襲，民進黨政府為何不發布空襲警報？。2、大陸用火箭發射衛星，早已成為常態活動，也經過台灣上空不知道多少次，同樣可能有殘骸掉落，何以民進黨從未發布空襲警報？這次離投票只有4天，卻連續數次發布空襲警報，無論是衛星還是飛彈，民進黨發布國家級空襲警報的標準為何？選情告急就發布，沒有選舉，就算是真的導彈，也不發布空襲警報來提醒台灣鄉親？原來民進黨的選舉比台灣人的命還重要？！

▲台南市議員王家貞邀請成大航太系退休教授景鴻鑫博士召開記者會，譴責民進黨為了選情告急，玩弄中共介選的梗，已經到了不顧台灣人死活的地步。（圖／記者林東良翻攝，下同）

景教授表示，領空與太空的分界線，是高度100公里的卡門線，100公里以上叫做太空，不屬於領空範圍。中共這次發射的愛因斯坦探測衛星的飛行高度是500公里，那裏叫做太空，不叫做台灣上空，更不是南部上空！前年佩洛西來台，大陸發射的真導彈，推估是東風15，東風15射程600公里，飛行軌跡最高點120公里，而且一定會掉下來，民進黨政府說安全無危害，故沒有發布警報。

此次，大陸發射的愛因斯坦探測衛星，飛行高度500公里，而且不會掉下來，民進黨卻立刻多次發布空襲警報，民進黨想做什麼？大陸衛星在2022年發射64次，188顆衛星，在2023年發射70次，200顆衛星，加上軍用的只會更多，民進黨發佈過幾次空襲警報？王家貞不禁要問，民進黨把選舉看的比台灣人的命更重要？！

▲台南市議員王家貞邀請成大航太系退休教授景鴻鑫博士召開記者會，譴責民進黨為了選情告急，玩弄中共介選的梗，已經到了不顧台灣人死活的地步。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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