中美軍方華盛頓會晤　陸要求美停止武裝台灣

▲中美兩軍高層對話恢復。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸國防部發布，第17次中美國防部工作會晤於8到9日在美國華盛頓舉行，由中共中央軍委國際軍事合作辦公室領導與美助理防長幫辦共同主持。會上，中方要求，美方切實將有關承諾落到實處，停止武裝台灣，反對台灣「獨立」。

中方表示，願在平等和尊重基礎上與美方發展健康穩定的兩軍關係，共同落實兩國元首舊金山會晤涉軍重要共識。美方應正視中方關切，多做有利於兩軍關係發展的事。

中方強調，在台灣問題上絕不會絲毫妥協退讓，要求美方恪守一個中國原則，切實將有關承諾落到實處，停止武裝台灣，反對台灣「獨立」。中方敦促美方減少在南海的軍事部署和挑釁行動，停止對個別國家侵權挑釁提供支持。美方應充分認清海空安全問題根源，嚴格約束第一線部隊，停止渲染炒作。中國也就涉及中方核心利益議題和國際熱門議題闡明嚴正立場和重大關切。

去年8月時任美國眾議長裴洛西訪台後，中國大陸中斷了兩軍高層溝通管道，直到拜習會後，達成有關恢復雙方軍事溝通機制的共識。

去年12月21日，中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立應約與美軍參聯會主席布朗進行視訊通話。這是中美軍方高層對話中斷後，兩國軍方高層16個月來恢復的首次正式對話。