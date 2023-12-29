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大陸 大陸焦點 特派現場

菲律賓擬在仁愛礁建永久建築　陸外交部：將堅決應對任何侵權挑釁

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

菲律賓媒體《GMA新聞電視台》（GMA News Online）報導，菲律賓武裝部隊發言人阿吉拉爾日前表態稱，菲律賓政府考慮在仁愛礁建造一個永久性民用建築，例如燈塔或海洋科學研究中心。對此，大陸外交部回應，中方將堅決應對任何侵權挑釁，堅定維護自身領土主權和海洋權益。

12月29日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，有報告提到，菲律賓武裝部隊發言人阿吉拉爾日前表態稱，菲律賓政府考慮在仁愛礁建造一個永久性民用建築，例如燈塔或海洋科學研究中心。報導也提到，阿吉拉爾表示，仁愛礁屬菲律賓的專屬經濟區，只有菲方才可以在該地建造建築，今後菲律賓不再運送軍用補給，而是運送民用補給。

毛寧回應，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，這是在長期歷史進程中形成並確立的，符合包括聯合國憲章在內的國際法。菲律賓依據非法無效的南海仲裁案所謂裁決，主張仁愛礁屬於菲律賓的專屬經濟區和大陸架，否定中國對仁愛礁的領土主權，違反國際法原則，在法律上站不住腳。

毛寧說，仁愛礁是無人島礁，根據中國和東協國家簽署的《南海各方行為宣言》，各方應維持仁愛礁無人、無設施的狀態。菲方在仁愛礁問題上一再違背承諾，一再改變政策，一再侵權挑釁，引發複雜事態。

「菲律賓軍方發言人公然聲稱要在仁愛礁上建造永久建築，這將是菲方企圖再次違背承諾，再次改變政策，再次破壞仁愛礁無人、無設施狀態的重大舉動，這將嚴重侵犯中國主權，嚴重違反國際法和《南海各方行為宣言》」，毛寧強調，中方將堅決應對任何侵權挑釁，堅定維護自身領土主權和海洋權益。

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