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大陸 大陸焦點 特派現場

控菲律賓找媒體發南海假消息　大陸國防部：中方不會坐視

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中菲南海衝突不斷，大陸國防部新聞局長、國防部新聞發言人吳謙28日怒斥，菲方號稱「人道主義運補」，但運補船隊裡卻搭載著大量媒體記者，發了很多假消息。他強調，中方不會對菲方一而再、再而三的挑釁滋事坐視不管。

12月28日下午，大陸國防部舉行例行記者會。針對菲軍政官員多次表示，中國海警在仁愛礁附近使用水炮襲擊菲律賓船隻，並對菲船進行衝撞，引發地區局勢緊張，此外還稱中方使用遠程聲波裝置和軍用級雷射攻擊菲船員。

吳謙回應，有關言論純屬不實炒作。菲方不顧中方一再勸阻，執意派船闖入中國仁愛礁鄰近海域，還以挑釁性方式衝撞中國海警船並導致刮蹭，這種行徑是非常危險的，也是極不專業的。中國海警依法採取必要措施予以規制，完全合理合法。

他反嗆，「我們注意到，菲方號稱『人道主義運補』，但運補船隊裡卻搭載著大量媒體記者，發了很多假消息。依我看，這哪是什麼人道主義運補，這完全是「碰瓷」，是作秀。」

吳謙强調，「至於使用所謂『聲波』和『雷射』武器，完全是無中生有。中方既沒有意圖，也沒有必要使用類似裝置。中方始終致力於透過對話協商解決分歧，共同維護海上穩定，但也不會對菲方一而再、再而三的挑釁滋事坐視不管。」

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