南海拚場！美菲海上聯合巡邏「美航母參加」　共軍同步海空巡航

▲美菲就安全進行的合作顯著增加。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

菲律賓和中國去年開始衝突升級，使得南海局勢日益緊張，也讓美菲這對盟國之間就安全進行的合作顯著增加。3日，菲律賓軍方發布聲明稱，與美國共同舉辦的第二次聯合巡邏展開。中國解放軍南部戰區隨即發布消息稱，於1月3日至4日在南海進行例行巡航。

菲律賓軍方發布聲明稱，與美國共同舉辦的第二次聯合巡邏於1月3日展開。此行動包含菲律賓海軍的四艘艦艇和美國印太司令部的四艘艦艇，據信其中有一艘航空母艦、一艘巡洋艦和兩艘驅逐艦。

菲律賓武裝部隊總司令布勞納（Romeo Brawner）說，本周開始的第二次聯合軍事活動標志著菲律賓與美國的聯盟關系及其與美軍的操作可能性實現了「重大進展」。布勞納指出，「我們的聯盟比以往任何時候都更加強大，面對地區挑戰，我們正在推進一個基於規則的國際秩序和一個自由開放的印太地區。」

與此同時，中國解放軍「南部戰區」在官方微信公眾號發布，「1月3日至4日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位南海海域進行例行巡航。戰區部隊全時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，任何攪局南海、製造熱點的軍事活動盡在掌握之中。」

在去年當選的小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）領導下，菲律賓一直在深化與美國的關係，一改其前任杜特爾特（Rodrigo Duterte）與中國和俄羅斯關係密切的做法。去年11月，菲律賓和美國首次啟動聯合巡邏，在南海和近台灣的巴丹群島（Batanes）舉行了為期三天的軍事演習，以維護兩國共同利益，強化區域安全。