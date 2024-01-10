　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡男未結帳涼麵撕開就吃　店員阻止遭痛毆「右眼視力剩0.1」

記者黃翊婷／綜合報導

有多項前科的林姓男子2023年8月間前往新竹市某超商，先是佯稱阿姨會來付款，騙得一瓶啤酒和一包香菸，接著又擅自打開未結帳的涼麵打算食用，被店員制止，竟持安全帽、鐵棍毆打，造成店員臉部、眼睛受傷，右眼視力只剩0.1。新竹地院法官審理後，依詐欺取財罪、傷害致重傷罪，分別判處林男有期徒刑3個月、5年10個月。

眼睛,男性,崩潰,憂鬱,受傷,難過,生病,害怕,恐懼（示意圖／CFP）

▲店員制止林男白吃白喝，竟遭打傷眼睛，視力嚴重受損。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，林男有詐欺、毀損前科，2023年8月29日他前往新竹某超商，向店員表明要購買一瓶啤酒和一包香菸，並佯稱阿姨10分鐘後會來付錢，店員信以為真，便將商品交給他；接著，他說要借電話打給阿姨，店員警覺不對勁，以「私人手機不方便借」為由拒絕，同時表示要報警處理。

沒想到林男被拒絕之後，竟擅自拿取店內未結帳的涼麵，走到座位區打開想要食用，再次被店員制止，他心生不滿，先是將涼麵打翻，再拿安全帽毆打店員頭部，然後跑到超商外面撿了一根鐵棍，再返回店內，趁店員幫其他客人結帳時出手，以鐵棍毆打店員的臉部及眼睛。

店員的眼鏡被打壞，雖以手臂抵擋，臉部和眼睛還是因此受傷，經醫院診斷傷勢包含右側眼前房出血、右側眼外傷性白內障、右側眼瞼及眼周區域撕裂傷，接受眼科治療之後，他的右眼視力仍只剩下0.1。

林男的辯護人強調，林男是因為餓了好幾天，加上受到言語刺激才會一時情緒失控。不過，新竹地院法官認為，林男一進店就要求購買菸酒，但菸酒並非止飢溫飽之物，況且他說要請阿姨來付錢，實際上根本沒打電話，事發當天，阿姨的手機並無任何受話紀錄，因此不採信他的說詞。

法官接著表示，林男正值中壯年，身心無礙，卻不思以正當方式獲取財物，反而在詐取財物被制止時，持安全帽、鐵棍傷害無辜店員，導致店員右眼嚴重受創，可見他的手段殘暴，至今也沒有提出任何賠償，最終依詐欺取財罪，累犯，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，另依傷害致重傷罪，累犯，判處5年10個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康；吸菸有害健康。

ET快訊
防割喉案重演　北市擬設置「班班求救鈴」
肯德基連續15天「買1送1」！　蛋撻、雞塊都有
快訊／三重警執勤　舉槍中彈身亡
快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬
台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴
獨／連續砍殺3護理師　兇手判9年4月賠913萬
前立委張顯耀《反滲透法》遭搜索約談　100萬重金交保
幕後／中共射火箭「我軍14分鐘決策過程」曝　數10秒決定發警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北三重警上班巡邏返回租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

騎士眼神閃爍「見警就繞道」　被揪出是通緝犯還有毒品殘渣袋

6歲童騎腳踏車險上快速道路！驚嚇過度...警帶回供吃喝安撫

前立委張顯耀觸《反滲透法》遭搜索約談　100萬元重金交保

驚悚片！行人違規穿越馬路遭撞飛10米重傷　騎士滿臉血不治

獨／男染新冠不爽被隔離...砍3醫護「手傷殘無法洗碗」　判賠913萬

指馬偕前醫師樓梯間性侵她留遺書罵「人渣」　逆轉無罪

快訊／桃園某停車場「火燒車」！車內驚見一具焦屍　身分確認中

惡男未結帳涼麵撕開就吃　店員阻止遭痛毆「右眼視力剩0.1」

絕命影片曝！4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

快訊／新北三重警上班巡邏返回租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

騎士眼神閃爍「見警就繞道」　被揪出是通緝犯還有毒品殘渣袋

6歲童騎腳踏車險上快速道路！驚嚇過度...警帶回供吃喝安撫

前立委張顯耀觸《反滲透法》遭搜索約談　100萬元重金交保

驚悚片！行人違規穿越馬路遭撞飛10米重傷　騎士滿臉血不治

獨／男染新冠不爽被隔離...砍3醫護「手傷殘無法洗碗」　判賠913萬

指馬偕前醫師樓梯間性侵她留遺書罵「人渣」　逆轉無罪

快訊／桃園某停車場「火燒車」！車內驚見一具焦屍　身分確認中

惡男未結帳涼麵撕開就吃　店員阻止遭痛毆「右眼視力剩0.1」

絕命影片曝！4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

租屋妹26K「變成泡麵人」　沒錢搭車回家！全場見開銷傻了

幕後／民眾黨傳聯繫民進黨沿用12日場地　柯辦駁：請民進黨準時拆完

台美混血賀博入選美國麥當勞明星賽　台籃歷史第一人！

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

格林自信不會再有「滑稽動作」　曝禁賽前10天完全沒碰籃球

「棄于保鍾」布條惹火于美人　大罵鍾小平：台灣政壇恐怖情人

「台北華爾街」店王出爐　屈臣氏每坪254萬換房東

汐止新去處！「下寮溪防汛道路」更新　順遊百年隧道、星際遊戲場

「從沒想過養雞」夫妻收編自來帥公雞　意外譜暖心愛情故事

摩洛哥「百年咖啡」登台了！爽喝逾200款咖啡　還有台灣限定可頌

社會熱門新聞

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

新北驚見「乾哥乾妹」廣告　小商人：給周老闆一個讚

即／板橋嚴重車禍！2車撞翻躺路中

快訊／行人違規　騎士閃避不及撞上亡

聯結車駕駛撿手機　釀1死7傷遭押

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

即／高雄輕軌又出事　遭大卡車猛撞緊急停駛

20歲男突摔下重機！遭「聯結車輾過」肇逃慘死

國道7車連環撞1死3傷　肇事男「啟動自駕輔助」

竹北氣爆少年：不應救我　母一聽崩潰

快訊／彰化轎車自撞翻覆　3乘客逃出、駕駛受困亡

桃園某國中爆霸凌！侏儒症同學慘被打　教育局說話了

馬偕前醫師遭控性侵學妹　逆轉無罪

快訊／台中住宅清晨火警！1女送醫不治

更多熱門

相關新聞

不信自己是逃犯！他到警局求證…當場被逮

不信自己是逃犯！他到警局求證…當場被逮

杭州一男子1日自行到警局表示，自己一直接獲警方的電話稱他是逃犯，因不相信只好親自來求證。經杭州警方核查過後，發現該名男子因詐欺罪被長沙警方通緝中，目前已將他交給長沙警方。

夫劈4女聊3P、嫌妻不夠緊　正宮氣炸

夫劈4女聊3P、嫌妻不夠緊　正宮氣炸

控夫不洗澡就睡覺　妻提離婚獲准

控夫不洗澡就睡覺　妻提離婚獲准

花7500元只付200元　囂張男還搭霸王車

花7500元只付200元　囂張男還搭霸王車

人夫半年沒做　妻體檢通知1問題綠炸

人夫半年沒做　妻體檢通知1問題綠炸

關鍵字：

新竹地院傷害致重傷罪詐欺罪

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面