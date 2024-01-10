惡男未結帳涼麵撕開就吃　店員阻止遭痛毆「右眼視力剩0.1」

記者黃翊婷／綜合報導

有多項前科的林姓男子2023年8月間前往新竹市某超商，先是佯稱阿姨會來付款，騙得一瓶啤酒和一包香菸，接著又擅自打開未結帳的涼麵打算食用，被店員制止，竟持安全帽、鐵棍毆打，造成店員臉部、眼睛受傷，右眼視力只剩0.1。新竹地院法官審理後，依詐欺取財罪、傷害致重傷罪，分別判處林男有期徒刑3個月、5年10個月。

▲店員制止林男白吃白喝，竟遭打傷眼睛，視力嚴重受損。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，林男有詐欺、毀損前科，2023年8月29日他前往新竹某超商，向店員表明要購買一瓶啤酒和一包香菸，並佯稱阿姨10分鐘後會來付錢，店員信以為真，便將商品交給他；接著，他說要借電話打給阿姨，店員警覺不對勁，以「私人手機不方便借」為由拒絕，同時表示要報警處理。

沒想到林男被拒絕之後，竟擅自拿取店內未結帳的涼麵，走到座位區打開想要食用，再次被店員制止，他心生不滿，先是將涼麵打翻，再拿安全帽毆打店員頭部，然後跑到超商外面撿了一根鐵棍，再返回店內，趁店員幫其他客人結帳時出手，以鐵棍毆打店員的臉部及眼睛。

店員的眼鏡被打壞，雖以手臂抵擋，臉部和眼睛還是因此受傷，經醫院診斷傷勢包含右側眼前房出血、右側眼外傷性白內障、右側眼瞼及眼周區域撕裂傷，接受眼科治療之後，他的右眼視力仍只剩下0.1。

林男的辯護人強調，林男是因為餓了好幾天，加上受到言語刺激才會一時情緒失控。不過，新竹地院法官認為，林男一進店就要求購買菸酒，但菸酒並非止飢溫飽之物，況且他說要請阿姨來付錢，實際上根本沒打電話，事發當天，阿姨的手機並無任何受話紀錄，因此不採信他的說詞。

法官接著表示，林男正值中壯年，身心無礙，卻不思以正當方式獲取財物，反而在詐取財物被制止時，持安全帽、鐵棍傷害無辜店員，導致店員右眼嚴重受創，可見他的手段殘暴，至今也沒有提出任何賠償，最終依詐欺取財罪，累犯，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，另依傷害致重傷罪，累犯，判處5年10個月，全案仍可上訴。

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