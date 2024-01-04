　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控丈夫每天不洗澡就上床睡　妻氣到分房5年離婚獲准

記者黃翊婷／綜合報導

新竹人妻小花（化名）指控丈夫阿強（化名）個人衛生習慣不佳，每天都不洗澡就上床睡覺，也不幫忙分擔家事，還經常因為金錢債務問題吵架，如今夫妻倆已經分房5年，她再也受不了這樣的生活，因此決定離婚。阿強的父親也出庭證實媳婦的說詞，新竹地院法官日前已裁准小花的請求，判准夫妻倆離婚。

絲瓜,菜瓜布,絲瓜絡,洗澡,洗碗（圖／CFP）

▲小花指控丈夫阿強都不洗澡就上床睡覺。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小花在判決書中主張，和阿強結婚將近10年，丈夫個人衛生習慣不佳，每天都不洗澡就上床睡覺，因為這個理由，兩人已經分房5年，期間都沒有性生活；除此之外，丈夫對家務事一概拒絕分擔，都是由她和孩子分工完成，夫妻倆經常為了金錢債務吵架，對於小孩教育問題也沒有共識，後來就連見了面也不會交談。

小花接著說道，雖然她和丈夫仍住在同一處所，房子是登記在丈夫名下，她也沒有打算處理夫妻剩餘財產分配，丈夫卻遲遲不肯面對離婚這件事情，相關通知書放在家裡好幾周都不理會，後來乾脆簡訊不回、電話不接，她實在沒有辦法了，這才決定向法院訴請離婚。

而阿強經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。

阿強的父親出庭證稱，兒子和媳婦的婚後生活狀況不好，媳婦曾經為了兒子不做家事而吵架，兒子還喜歡狂買特價商品，用不完就放到過期，他覺得兒子和媳婦很難繼續維持婚姻關係，希望讓兩方都能比較自由一點。

新竹地院法官審理後認為，阿強和小花因為感情不睦，時常發生爭吵，導致長期分房而居，期間兩人均未想要修復婚姻破綻，也沒有良性互動，僅存夫妻之名，而無夫妻之實，最終裁定准許小花的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組
深夜「呻吟聲」吵5歲女童　惡鄰賠60萬還判刑
殉職勇消游尚樺今告別式！國旗覆靈柩哀悼英魂　將頒贈追晉令
日航撞機起火「駕駛艙不知情」　空服員不等指令開逃生門救全機
新年點光明燈　命理師提醒2類人不適合
「天真女孩兒」驗孕卻拿出一杯大便　苦主曝光！
政府發錢了！每月最高可領「1.9萬元」　條件一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3個月前酒駕被罰9萬還扣車　高雄男買新車「同條路又犯」這次更慘

專挑長輩「推銷騙買刮刮樂」竟已刮過　里港警追查

「獲利心法」家教索鐘點費3165萬　LINE對話「離譜算法」吞敗

快訊／國3北台中清水段「3車追撞」！貨櫃車衝出邊坡　外線道封閉

快訊／苗栗嬤煮飯「沒關火就出門」釀災！　夫妻慘困3F陽台

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

殉職勇消游尚樺今告別式！國旗覆靈柩哀悼英魂　將頒贈追晉令

深夜「呻吟聲」吵5歲女童　惡鄰賠60萬還判刑

控丈夫每天不洗澡就上床睡　妻氣到分房5年離婚獲准

快訊／上班注意！　國3「2車追撞」

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

北市內湖2裝潢工雙屍命案　離奇頭腳反向...檢下午相驗

王大陸認戀愛腦「每天都是情人節」　阮經天虧「變老公？」：不要學鈞甯XD

日本 #羽田機場 日航整架飛機起火燃燒！

下班沒回家…另一半聽手機鈴聲找人！驚見兩裝潢工躺掀床內死亡

日本2天479↑起餘震！　衛星對照前後畫面曝...

3個月前酒駕被罰9萬還扣車　高雄男買新車「同條路又犯」這次更慘

專挑長輩「推銷騙買刮刮樂」竟已刮過　里港警追查

「獲利心法」家教索鐘點費3165萬　LINE對話「離譜算法」吞敗

快訊／國3北台中清水段「3車追撞」！貨櫃車衝出邊坡　外線道封閉

快訊／苗栗嬤煮飯「沒關火就出門」釀災！　夫妻慘困3F陽台

快訊／國3清水段事故　成立緊急應變小組

殉職勇消游尚樺今告別式！國旗覆靈柩哀悼英魂　將頒贈追晉令

深夜「呻吟聲」吵5歲女童　惡鄰賠60萬還判刑

控丈夫每天不洗澡就上床睡　妻氣到分房5年離婚獲准

快訊／上班注意！　國3「2車追撞」

3個月前酒駕被罰9萬還扣車　高雄男買新車「同條路又犯」這次更慘

欸你這週要幹嘛Ariel被求婚　過程「像一場音樂會」：希望有新成員

泰勒絲、大谷翔平啟示　謝金河預言台股千金股會變多

專挑長輩「推銷騙買刮刮樂」竟已刮過　里港警追查

天冷太難起床！「221賴床法」3步驟減少睡意　輕鬆擺脫溫暖被窩

韓職LG守護神挑戰大聯盟　高祐錫2年約加盟教士

美2023年申請破產數驟升18％　今年預計再攀升

侯友宜赴北農攤商送鳳梨、搶拍照展人氣　承諾上任設科技化設備

「獲利心法」家教索鐘點費3165萬　LINE對話「離譜算法」吞敗

小S露辣腿贏不了二女兒　Lily美到撞臉林志玲

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

社會熱門新聞

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

台中妹遭強闖租屋處性侵！鄰居一聽關電視裝死

亡妻遺產過戶給新歡！他暴力逼上床：做愛換房

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

律師「頻繁進出」人妻租屋數　要賠30萬元

2裝潢工「困掀床」毒死　高大成：沒嘔吐物疑點多

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

新北男不爽鄰居竟開槍　2人受傷送醫

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

國三生割頸防「乾哥」家長脫產　犯保協會願助家屬

快訊／上班注意！　國3「2車追撞」

家暴男虐妻7年變本加厲　當幼兒面鐵棍插狗喉

台南白河市道165小貨車自撞電線桿駕駛送醫

更多熱門

相關新聞

花7500元只付200元　囂張男還搭霸王車

花7500元只付200元　囂張男還搭霸王車

邱姓男子去年4月21日前往新竹市某餐廳消費，點了總計7500元的餐點，卻只付了200元，店長隨即報警，結果竟然挖出案外案，原來邱男12天之前還曾搭霸王車去警局。雖然邱男聲稱自己是要用信卡付費，沒想到扣款失敗，並非故意不付錢，但並未獲得新竹地院法官採信，最終被依2次詐欺得利罪，分別判處拘役50日、20日，皆可易科罰金。

獨／美女醫斷千億豪門婚　爭產結局曝！

獨／美女醫斷千億豪門婚　爭產結局曝！

身邊人都離婚！網認同：時代變了

身邊人都離婚！網認同：時代變了

人夫半年沒做　妻體檢通知1問題綠炸

人夫半年沒做　妻體檢通知1問題綠炸

女子刷短片！意外看到丈夫還有「2妻3孩」

女子刷短片！意外看到丈夫還有「2妻3孩」

關鍵字：

新竹地院離婚

讀者迴響

熱門新聞

作家H「就結束吧」！求婚成功1個月疑鬧翻

OL離職8個月　竟收到前公司發的年終獎金

男「無套嘿咻」14歲女友　家長提告

王彩樺女兒跨年露肩又露腿！「好友全正妹」網：女團出道

台中妹遭強闖租屋處性侵！鄰居一聽關電視裝死

即／日秋葉原電車4人遭刺傷　女嫌犯被壓制

《GE王者之劍R》2月底關服玩家不捨

王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

林靖恩跨年砸飯店睡ATM　沉默4天吐37字心聲

政府發錢了！最高可領「1.9萬元」

女神議員劃人行道「遭情勒」　女醫：告訴大家妳害我退休

「天真女孩兒」驗孕卻拿出一杯大便　苦主曝光！

50歲「神祕電競教父」是他！　工程師攢百億身價

亡妻遺產過戶給新歡！他暴力逼上床：做愛換房

麥當勞雞塊成分變了！磷酸鹽換天然澱粉

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

日航客機「90秒全員逃出！」　網大讚：乘客非常冷靜配合

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

石川強震！家中物品搖晃掉落　警報狂響...爸壓女兒頭躲桌下

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

《孤獨的美食家》五郎來台愛上酸菜鍋　飆中文：豪ㄘ！..再衝饒河夜市嗑米粉湯

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面