控丈夫每天不洗澡就上床睡　妻氣到分房5年離婚獲准

記者黃翊婷／綜合報導

新竹人妻小花（化名）指控丈夫阿強（化名）個人衛生習慣不佳，每天都不洗澡就上床睡覺，也不幫忙分擔家事，還經常因為金錢債務問題吵架，如今夫妻倆已經分房5年，她再也受不了這樣的生活，因此決定離婚。阿強的父親也出庭證實媳婦的說詞，新竹地院法官日前已裁准小花的請求，判准夫妻倆離婚。

▲小花指控丈夫阿強都不洗澡就上床睡覺。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小花在判決書中主張，和阿強結婚將近10年，丈夫個人衛生習慣不佳，每天都不洗澡就上床睡覺，因為這個理由，兩人已經分房5年，期間都沒有性生活；除此之外，丈夫對家務事一概拒絕分擔，都是由她和孩子分工完成，夫妻倆經常為了金錢債務吵架，對於小孩教育問題也沒有共識，後來就連見了面也不會交談。

小花接著說道，雖然她和丈夫仍住在同一處所，房子是登記在丈夫名下，她也沒有打算處理夫妻剩餘財產分配，丈夫卻遲遲不肯面對離婚這件事情，相關通知書放在家裡好幾周都不理會，後來乾脆簡訊不回、電話不接，她實在沒有辦法了，這才決定向法院訴請離婚。

而阿強經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述。

阿強的父親出庭證稱，兒子和媳婦的婚後生活狀況不好，媳婦曾經為了兒子不做家事而吵架，兒子還喜歡狂買特價商品，用不完就放到過期，他覺得兒子和媳婦很難繼續維持婚姻關係，希望讓兩方都能比較自由一點。

新竹地院法官審理後認為，阿強和小花因為感情不睦，時常發生爭吵，導致長期分房而居，期間兩人均未想要修復婚姻破綻，也沒有良性互動，僅存夫妻之名，而無夫妻之實，最終裁定准許小花的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。