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社會 社會焦點 保障人權

餐廳爽嗑7500元只付200元　囂張男還搭霸王車去警局

記者黃翊婷／綜合報導

邱姓男子去年4月21日前往新竹市某餐廳消費，點了總計7500元的餐點，卻只付了200元，店長隨即報警，結果竟然挖出案外案，原來邱男12天之前還曾搭霸王車去警局。雖然邱男聲稱自己是要用信卡付費，沒想到扣款失敗，並非故意不付錢，但並未獲得新竹地院法官採信，最終被依2次詐欺得利罪，分別判處拘役50日、20日，皆可易科罰金。

▲▼ 光盤,光盤行動,吃飯,吃光,用餐（圖／視覺中國）

▲邱男在餐廳點了7500元的餐點，最後卻只付了200元。（示意圖／CFP，非事發店家。）

判決書中記載，邱男2023年4月21日晚間9時許前往新竹市某餐廳消費，他向店長點了燒酒1瓶、烏龍茶8瓶、礦泉水2瓶、烤魷魚1盤等餐點，總計消費7500元，結帳時卻只拿出200元，店長這才驚覺受騙，趕忙報警。

結果警方循線一查，發現邱男在同年同月9日曾從國軍桃園總醫院新竹分院搭乘計程車，謊稱要前往警局，抵達目的地之後卻無法支付135元的車資，接著便自行下車落跑，氣得運將直接衝進警局報案。

邱男到案之後矢口否認吃霸王餐、搭霸王車，辯稱自己因為習慣使用電子支付，所以沒有攜帶現金，本來想用信用卡付費，但扣款失敗，並非故意不付錢。

然而，新竹地院法官認為，邱男搭乘霸王車時，就曾拿出2張信用卡想使用，但被告知刷卡失敗，無法付款，12天後又跑去餐廳吃霸王餐，如果他真的有意付錢，怎麼會在明知信用卡無法使用的狀態下，還不帶錢去餐廳吃飯，因此認定他的說詞皆為無理的卸責之詞，不足採信。

法官表示，邱男有多次竊盜、詐欺取財等前科，素行不佳，明明正值中壯年，卻不思以正當途徑賺錢，一再希冀不勞而獲，短時間內吃霸王餐、搭霸王車，導致店家、運將損失，犯後也未見悔意，最終依2次詐欺得利罪判處拘役50日、20日，可易科罰金5萬元、2萬元，全案仍可上訴。

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