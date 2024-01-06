夫連劈4女大聊3P、嫌妻「不夠緊」　正宮抓小三驚見2友氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

新竹人妻指控張姓丈夫外遇4名女子，其中2女還是認識多年的朋友，他們不僅互聊情色話題、揪3P，丈夫甚至在言談間嫌她「不夠緊」，讓她氣得決定對5人提告求償共計99萬元。不過，新竹地院法官審理後，僅認定張男與女網友小美（化名）發生過性行為，其餘3女皆無明確證據，最終判張男與小美應連帶賠償張妻25萬元。

▲張妻指控丈夫和4名女子搞曖昧。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

張妻指控，去年2月間她無意中發現丈夫自2022年9月起透過通訊軟體Telegram與4女搞曖昧，氣憤質問，丈夫為表歉意，隔日親筆書寫道歉信，承認外遇且與其他女子發生肉體上的關係，還和她們聊天曖昧、以親愛的互稱，以及分享私密照、呻吟影音檔。

張妻指控，小美多次傳送裸照給丈夫，丈夫回覆「乳暈超大」、「可以不要收回嗎？我想妳的時候想看」，小美也說「好想被寶貝X」，兩人還繼續討論是否要戴保險套等話題，接著相約前往摩鐵開房間，完事之後又聊起性愛過程是否開心、是否有高潮等等，可見兩人的確曾發生性行為。

至於另外3女的部分，張妻表示，丈夫和A女、B女已認識多年，其中B女還是夫妻倆的共同好友，不可能不知道丈夫已婚的身分，卻還是私底下頻繁談論性愛話題、傳送私密照片，甚至將夫妻倆的房事都拿出來講，丈夫調侃她「不夠緊、沒感覺，跟姐姐都不會這樣」，以及相約3P，讓她完全無法接受，因此決定對丈夫、4女提告求償99萬元。

對此，張男辯稱，和妻子婚後感情不睦，經常起衝突，那些對話紀錄都是妻子未經同意擅自取得的，況且細觀內容就知道，他只是在跟那些女子打嘴砲，並無真的相約約會、交往或發生性行為。

4女也各自表明和張男只是閒聊而已，平時沒有其他接觸。其中，夫妻倆的閨蜜B女表示，自己和張姓夫妻早在2021年6月就曾於群組中多次提及隱私話題，3人對於這類的話題已經習以為常，並無過度曖昧，她和張男聊天，是和張男分享自己與男友的性愛經驗，張男則會與她說一些夫妻間的房事心得，兩人並無真的發生性行為。

新竹地院法官檢視各方證據後認為，小美是在明知張男已婚的狀況之下，仍與對方進一步發展關係，雖然她辯稱兩人私底下並無見面接觸，但與客觀事證不符，難認可採，因此判她與張男應連帶賠償張妻25萬元，全案仍可上訴。其他3女則因為沒有明確證據可以證明她們曾與張男發生過親密關係，所以沒有挨罰。