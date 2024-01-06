　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫連劈4女大聊3P、嫌妻「不夠緊」　正宮抓小三驚見2友氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

新竹人妻指控張姓丈夫外遇4名女子，其中2女還是認識多年的朋友，他們不僅互聊情色話題、揪3P，丈夫甚至在言談間嫌她「不夠緊」，讓她氣得決定對5人提告求償共計99萬元。不過，新竹地院法官審理後，僅認定張男與女網友小美（化名）發生過性行為，其餘3女皆無明確證據，最終判張男與小美應連帶賠償張妻25萬元。

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲張妻指控丈夫和4名女子搞曖昧。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

張妻指控，去年2月間她無意中發現丈夫自2022年9月起透過通訊軟體Telegram與4女搞曖昧，氣憤質問，丈夫為表歉意，隔日親筆書寫道歉信，承認外遇且與其他女子發生肉體上的關係，還和她們聊天曖昧、以親愛的互稱，以及分享私密照、呻吟影音檔。

張妻指控，小美多次傳送裸照給丈夫，丈夫回覆「乳暈超大」、「可以不要收回嗎？我想妳的時候想看」，小美也說「好想被寶貝X」，兩人還繼續討論是否要戴保險套等話題，接著相約前往摩鐵開房間，完事之後又聊起性愛過程是否開心、是否有高潮等等，可見兩人的確曾發生性行為。

至於另外3女的部分，張妻表示，丈夫和A女、B女已認識多年，其中B女還是夫妻倆的共同好友，不可能不知道丈夫已婚的身分，卻還是私底下頻繁談論性愛話題、傳送私密照片，甚至將夫妻倆的房事都拿出來講，丈夫調侃她「不夠緊、沒感覺，跟姐姐都不會這樣」，以及相約3P，讓她完全無法接受，因此決定對丈夫、4女提告求償99萬元。

對此，張男辯稱，和妻子婚後感情不睦，經常起衝突，那些對話紀錄都是妻子未經同意擅自取得的，況且細觀內容就知道，他只是在跟那些女子打嘴砲，並無真的相約約會、交往或發生性行為。

4女也各自表明和張男只是閒聊而已，平時沒有其他接觸。其中，夫妻倆的閨蜜B女表示，自己和張姓夫妻早在2021年6月就曾於群組中多次提及隱私話題，3人對於這類的話題已經習以為常，並無過度曖昧，她和張男聊天，是和張男分享自己與男友的性愛經驗，張男則會與她說一些夫妻間的房事心得，兩人並無真的發生性行為。

新竹地院法官檢視各方證據後認為，小美是在明知張男已婚的狀況之下，仍與對方進一步發展關係，雖然她辯稱兩人私底下並無見面接觸，但與客觀事證不符，難認可採，因此判她與張男應連帶賠償張妻25萬元，全案仍可上訴。其他3女則因為沒有明確證據可以證明她們曾與張男發生過親密關係，所以沒有挨罰。

ET快訊
離開30年重返　趙少康「比年輕人還早不滿」：國民黨不等於我
「涉性騷」立委候選人政見會罵到噴假牙：媽…
日航撞機　對手全日空工程師秒衝救援！背後故事讓全場眼眶紅了
吳欣岱《賀瓏夜夜秀》COS娜美02搖：柯P媽寶仇女他最行　
美艷人妻喝爛醉「醒來全身臭味」！一看監視器怒告大樓總幹事
夫連劈4女大聊3P、嫌妻「不夠緊」　正宮抓小三驚見2友氣炸
快訊／日本石川縣清晨5.3地震　最大震度5強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不爽病床使用怒甩護理師巴掌　莽男嗆「打你剛好而已」下場曝光

夫連劈4女大聊3P、嫌妻「不夠緊」　正宮抓小三驚見2友氣炸

「回春名醫」被控走私禁藥！交保50萬走出法院　臉色沉重全程靜默

美艷人妻喝爛醉「醒來全身臭味」！一看監視器怒告大樓總幹事

獨／遲緩兒控欠6年薪資還被打到住院　台南馬場老闆：他不是我員工

清大傳奇李怡嚴2／為學問與世隔絕　寫信、蹲信箱才能找到他

清大傳奇李怡嚴1／翻書考還當三分之一　藏書多到只剩床有空位

快訊／桃園大樓晚間火警！一女屋內燒成焦屍

獨／蔡其昌曾替他站台！賴裕銘疑「設席餐會」涉選罷法30萬交保

「回春名醫」走私胎盤素交保50萬　單幫客找移民署官員掩護被羈押

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」　發聲反駁...他一張照片回擊！

強震後尋家人！日藝術家瓦礫堆中尋愛貓　8旬老婦活埋72小時後獲救

張誌家骨灰回台！2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

上學途中突遭攻擊！母女被「先拉再推」扯下車…2男被逮動機曝光

安心亞火辣跨年「給自己滿分」　安芝儇和她比美「韓國女神只有我」

不爽病床使用怒甩護理師巴掌　莽男嗆「打你剛好而已」下場曝光

夫連劈4女大聊3P、嫌妻「不夠緊」　正宮抓小三驚見2友氣炸

「回春名醫」被控走私禁藥！交保50萬走出法院　臉色沉重全程靜默

美艷人妻喝爛醉「醒來全身臭味」！一看監視器怒告大樓總幹事

獨／遲緩兒控欠6年薪資還被打到住院　台南馬場老闆：他不是我員工

清大傳奇李怡嚴2／為學問與世隔絕　寫信、蹲信箱才能找到他

清大傳奇李怡嚴1／翻書考還當三分之一　藏書多到只剩床有空位

快訊／桃園大樓晚間火警！一女屋內燒成焦屍

獨／蔡其昌曾替他站台！賴裕銘疑「設席餐會」涉選罷法30萬交保

「回春名醫」走私胎盤素交保50萬　單幫客找移民署官員掩護被羈押

孫燕姿姊妹「決裂2大原因曝光」！　過去埋怨PO文被挖：某人小動作

獨／男友做這件事犯了她大忌　王淨談戀愛「地雷點」曝光

超商獨家「3款草莓甜點」開吃！甜甜圈加了棉花糖　年輪蛋糕超香濃

盤點北市1348座停車場　前10大「地主藏大咖」

不爽病床使用怒甩護理師巴掌　莽男嗆「打你剛好而已」下場曝光

錢薇娟宣布被淘汰的女孩　無情喊請你們離開

南韓職場新人94%是女性　分析指向2大原因

《奧術》第二季首部預告「狼人、繃帶男亮相」　11月正式登場

董至成「宮廟前摟長髮辣妹」被拍！2個月暴瘦18公斤　驚人現況曝光

婚鞋4大挑選守則準新娘筆記！8雙平價推薦久站不痠　日常也百搭

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

社會熱門新聞

人妻喝爛醉隔天滿身怪味　怒告大樓總幹事

慢飛天使馬場工作6年　被打到住院

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

夫劈4女聊3P、嫌妻不夠緊　正宮氣炸

不給薪水還打到住院　馬場老闆：他不是我員工

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

年輕OL飯店休息遭性侵　睡一半胸前多隻手

酒吧坐1小時帳單1萬8！男怒酒駕企圖撞店家

即／金曲歌手與女友爆口角　情緒失控當街揮刀

桃園大樓晚間火警！一女屋內燒成焦屍

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

成功大學女廁「冒出人頭」女大生上到一半嚇壞

獨／張誌家告別式時間地點曝光　她心碎任護喪妻

更多熱門

相關新聞

傳播妹勾人夫啪3回！傳「親密片」示威正宮慘了

傳播妹勾人夫啪3回！傳「親密片」示威正宮慘了

台中一名傳播妹在酒店工作時認識人夫，雙方進而交往，不料，她竟跑到正宮面前主動曝光姦情，並騷擾人夫的姊姊，還傳送親密光碟、照片刺激正宮。日前法院判她應賠償正宮10萬元，可上訴。

結婚近50年後出軌小學同窗！正宮怒告小三

結婚近50年後出軌小學同窗！正宮怒告小三

控夫不洗澡就睡覺　妻提離婚獲准

控夫不洗澡就睡覺　妻提離婚獲准

花7500元只付200元　囂張男還搭霸王車

花7500元只付200元　囂張男還搭霸王車

假記者騙女友263萬　交往10年偷娶妻生5孩

假記者騙女友263萬　交往10年偷娶妻生5孩

關鍵字：

新竹地院外遇

讀者迴響

熱門新聞

孫燕姿妹妹斷絕姊妹關係：我已經累了

42歲前主播柳俊江疑燒炭輕生！　警消破門「證實已死亡」

命理師點名1生肖：2024青龍年最大苦主！

快訊／克里斯汀奧利弗墜機身亡！

人妻喝爛醉隔天滿身怪味　怒告大樓總幹事

慢飛天使馬場工作6年　被打到住院

明晨04：49入「小寒」！4生肖恐病魔纏身、爆意外

網美爆乳大跳科目三　粉絲無情吐槽

謝震廷承認借高利貸！口袋放刀「是為了防身」

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

日航撞機　對手全日空工程師秒衝救援

他狂打嗝3個月！醫一掃「全都是腫瘤」傻了：沒任何症狀

即／00:58台灣東部海域規模5.2地震　最大震度2級

撈回虎斑　過一晚家人腿上都長貓

吳欣岱《賀瓏夜夜秀》唱RAP　跳02搖拉票

更多

最夯影音

更多
張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家回家了！前妻捧骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了
張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

韓國瑜喊話台南鄉親！　「你們疼愛民進黨太久了」

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

趙少康出席《賀瓏夜夜秀》　自嘲失言XD神化解膝蓋走路

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

風超大！飛機降落金門左右搖晃　各航空機師展高超技術平安落地

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面