人夫離家半年沒啪啪　妻體檢「通知1問題」綠炸

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿雄（化名）與越南籍女子小樂（化名）結婚，婚後5年對方因辦理台灣身分證時體檢有問題，他接到衛生所詢問「近期是否與小樂發生不安全性行為」，但夫妻倆因工作關係已經半年沒有性生活，這才驚覺被戴綠帽，憤而向法院訴請離婚。事情曝光之後，小樂已自行返回越南，新竹地院法官考量到夫妻倆已分居超過1年，最終判准離婚。

▲小樂前往醫院做體檢，阿雄竟意外發現自己被戴綠帽。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿雄在判決書中主張，和小樂是在2016年間於越南結婚，2017年返台辦理登記結婚，但2022年10月間小樂前往醫院做體檢，準備辦理台灣身分證，結果體檢有問題，他接到衛生所通知，詢問近期是否有與小樂發生不安全性行為，但他因為工作關係，2022年4月至10月都沒有住在家中，不可能與妻子發生性行為，這才驚覺被戴綠帽。

阿雄接著說，事後他找小樂對質，小樂不肯說出到底跟誰發生性行為，兩人大吵一架之後，小樂就跑了，甚至自行辦好身分證、遷出戶籍，從此人間蒸發，他直到今年2月間才得知對方回越南了，因為不滿遭到惡意玩弄感情，憤而決定向法院訴請離婚。

小樂經過合法通知並未於言詞辯論期日到場，也未提出任何書狀聲明或陳述。

新竹地院法官認為，阿雄因為無從聯繫小樂已通報失蹤，而小樂返回越南之後，曾在今年3月間再度入境台灣，卻未曾告知阿雄此事，可見雙方感情已趨於淡漠，婚姻也出現破綻，考量到兩人已經分居超過1年，主要原因是小樂自行離家失聯，可歸責事由較大，最終裁定准許離婚，全案仍可上訴。