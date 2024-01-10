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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「小燈泡的生命跟行凶者絕對不是等值」　王婉諭夜夜秀淚談廢死

記者黃翊婷／綜合報導

新北市國中生割頸案發生之後，廢死議題再度被拿出來討論。時代力量立委、黨主席王婉諭哽咽表示，她目睹過最嚴重、最讓人傷心的畫面，但對她來說，沒有一命換一命，「因為小燈泡的生命跟行凶者的生命絕對不是等值」，她認為割頸案的討論應該要從廢死回到校園安全問題，而且這裡面牽涉到很多層面，不應過度簡化。

時代力量立委、黨主席王婉諭哽咽重提小燈泡案。（圖／翻攝自YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲王婉諭談到小燈泡案，仍忍不住哽咽。（圖／翻攝自YouTube／賀瓏夜夜秀）

王婉諭參加《賀瓏夜夜秀》，節目在9日播出，當她被問到新北割頸案、廢死等議題時，坦言這起事件應該回到校園安全問題本身，因為這裡面牽涉到很多，包含黑道派系進入校園、心理輔導量能等等，不能過度簡化，她還以小燈泡事件為例，事件發生之後很多人給她貼上廢死標籤，但她目睹過最嚴重、最讓人傷心的畫面，「對我來說沒有一命換一命，因為小燈泡的生命跟行凶者的生命絕對不是等值。」

王婉諭表示，事件發生之後，她想的不是凶手能夠怎麼樣，因為沒有任何意義，她想的是台灣社會到底出了什麼問題、可以做些什麼避免未來再度發生憾事，這也是她從政的初衷，「國家可以做很多事情，但是國家不做，既然國家不做，就由我來做，由時代力量來做。」

王婉諭接著提到，割頸案發生之後，有人問她進了立法院4年，社會安全網是否做好了，「我只是一個立法委員，社會安全網不應該是由我一個人來承擔的責任」，而且剛進到立法院時，所有人都說她太天真，一個人怎麼推動《精神衛生法》，但經過走訪全台各地的精神衛生相關機構、訪談第一線工作人員及專業人士，終於讓跨黨派都同意支持修法，「這麼重要但是短期無法看到成果的東西，只有時代力量這麼堅持價值，願意為台灣付出的人會去推動而已。」

▲▼針對柯文哲昨日於公辦政見發表會上發言內容遭剪輯後播出，台灣民眾黨不分區立委提名人黃國昌出面呼籲媒體不應受政治干擾。（圖／記者李毓康攝）

▲王婉諭坦言，對黃國昌退黨沒有感到很意外。圖為黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）

此外，王婉諭還被問到已經退黨的黃國昌一事，她表示，其實不太意外，大家都知道會有這一天，只是不知道會在何時發生，黃國昌有很多思考都是壓在最後一刻，況且黃對時代力量也冷淡很久了，「我們從2020年底就聯絡不上他，其實已經很久沒有講話了」，若雙方碰面，大概會問一聲，「好久不見，還記得我們嗎？」

同場來賓前台北市議員邱威傑（呱吉）也向主持人賀瓏要求，給他1分鐘「靠北」黃國昌，他強調，時代力量有分黃國昌、林昶佐、邱顯智三派，黃、林因為想法不同非常不合，邱想把他們拉在一起，沒想到後來黃把林掃蕩出去，結果現在卻加入民眾黨，「在打LOL（電玩《英雄聯盟》）的話，這就是那種中離隊友耶。」

對此，黃國昌尚未有相關回應，但他曾在宣布退出時代力量時提到，退黨的理由一言難盡，他不會對過去發生的事情講不好的話，自己和時代力量對民進黨的關係上有一些不一樣的看法，「但我覺得到這邊、這樣就好。」

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