「屏南快速道路」有譜了！鄭文燦預告：盡快讓大家聽到核定的好消息

▲行政院副院長鄭文燦南下屏東替民進黨屏南候選人徐富癸拉抬聲勢。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

2024總統暨立委大選即將進入倒數72小時，行政院副院長鄭文燦9日南下屏東替民進黨屏南候選人徐富癸拉抬聲勢。在枋寮、恆春團結造勢大會上，鄭文燦強調，民進黨不是要全拿，而是要過半，撐住未來的台灣，屏東勝選密碼236，總統2號、立委3號、政黨票6號，徐富癸就是國會過半關鍵一席。

鄭文燦表示，徐富癸這次的選舉很關鍵，屏東兩席都很重要，因為現在是屏東轉型的時刻，許多建設陸續進行，上個月新威大橋正開工，這就是證明，如果徐富癸當選，縣長周春米才可以多一個分身爭取建設，「南迴鐵路的雙軌化、地下化已經完成，枋寮是很重要的轉介站，枋寮大平台計劃接下來一定要讓徐富癸來推動完成」。

鄭文燦指出，目前擔任賴清德全國競選總幹事的前屏東縣長潘孟安，現在要顧全台灣，所以，「屏東不要再讓他擔掛心，屏東要扮演一個贏得勝選的重要角色，撐住這次的大選」，台灣每次遇到考驗，南台灣的鄉親都是民進黨很大的靠山，屏東贏多一點、建設多一點、讓徐富癸講話大聲一點，周春米力量大一點，讓台灣尾帶領台灣頭。

值得注意的是，對於屏東恆春半島居民期盼的屏南快速道路，鄭文燦也預告了新進展。他表示，很多年輕人都要來屏東玩，特別是要去恆春半島，現在屏鵝公路已經改善完成，「屏南快速道路更要準備興建，從潮州到枋寮、枋寮到恆春，可行性報告現在最後階段要核定，他會讓大家盡快聽到好消息」，以後大家快快到恆春、慢慢地玩、好好漫遊在屏南。

鄭文燦也向屏東鄉親們表示，徐富癸不只一次和他提及屏南快速道路及高鐵南延的重要性，自己甚至忍不住回說：「你已經說了很多次了，我有收到！」由此也可見，徐富癸非常重視交通建設，「他這個碎念的程度不一般喔！鄉親可以放心把他送進立法院！」。

對於鄭文燦的力挺，徐富癸也表示，他過去服務二十年，對枋寮真的充滿感情，總統蔡英文八年來也對枋寮十分照顧，枋寮漁港建設陸續到位，政治穩定、社會福利、經濟發展，都做得很好，現在要有很多政策需要延續，未來還要發展枋寮車站大平台計畫，他之後進到立法院，也要跟副院長(指鄭文燦)爭取。

另外，徐富癸也向屏南鄉親重申三大保證，一、絕對清廉，不會讓屏南人見笑。二、絕對親自服務，屏南區域中心鄉鎮都會設立服務處，讓大家看得到、找得到、教得到。三、中央縣府連一線，成為總統賴清德、縣長周春米、屏南鄉親之間最好的橋樑，爭取最多的建設回屏南。拜託鄉親一定不能大意，每一票都不能少，他也有信心自己如果當選，國會就過半。