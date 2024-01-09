網軍又翻船！蕭美琴粉專驚見「伊拉克管理員」　台灣女婿揭真相

▲民進黨副總統候選人蕭美琴。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選倒數4天，近來民進黨副總統候選人蕭美琴被爆料臉書管理員有「伊拉克人」，暗指有「境外勢力」在操作。殊不知，中東國際事務專家、庫德裔台灣人許善德出面澄清，該名「伊拉克管理員」是他的太太許家華，「如果看我的書，大家就會知道我老婆長期跟蕭美琴工作」，真相曝光讓不少人驚嘆蕭美琴的幕僚臥虎藏龍。

臉書粉專「誰比朕更有力」8日貼出蕭美琴臉書專頁截圖，其中粉絲專頁管理人員所在國家顯示台灣5人、伊拉克1人，並表示，「有人可以解釋嗎？為什麼蕭美琴的臉書粉專有來自伊拉克的管理者？算是境外勢力嗎？」

不久後，著有《庫德的勇氣》、中東國際事務專家許善德（Zanst Othman）在臉書表示，他要回答關於為什麼蕭美琴的臉書有一個在伊拉克的管理員，「那是我老婆，請放心如果看我的書，大家就會知道我老婆長期跟蕭美琴工作，我離開台灣1年多了，好想念台灣。謝謝大家」。

許善德來自伊拉克的庫德自治區，為中東國際事務專家，太太許家華過去是蕭美琴擔任立委時的辦公室主任，兩人在2007年在英語學習網路認識，許家華還飛越千里到伊拉克的庫德自治區與許善德相見，相處40天決定廝守終生。

許善德在2009年排除萬難來到台灣，尤其伊拉克被台灣視為特定國家，必須有特殊理由才能申請簽證，歷經重重困難才結為夫妻，生下1子組成「台庫家庭」，許善德也在2020年取得台灣國籍。