台南市議員：肖像遭李全教冒用　柯文哲陣營應勇敢提告

▲李全教12月底在社群平台貼出有柯文哲頭像的文宣。（圖／翻攝自李全教臉書）

記者呂晏慈／雲林報導

台南市第四選區立委選舉攻防激烈，民進黨立委林宜瑾尋求連任，面對昔賄選定讞的前議長李全教挑戰，雙方互控「黑金」、「抹黑」、「選舉奧步」，台南市議員朱正軒今（9）質疑，近期有一張李全教與民眾黨總統候選人柯文哲聯名的傳單在地方廣傳，直到被質疑後，民眾黨台南市黨部才急忙切割，聲明並未授權，呼籲柯營應勇敢提告，捍衛自身清白。

近期有一張李全教與柯文哲的聯名傳單在台南地方被廣傳，日前民進黨總統候選人賴清德台南競總執行總幹事蔡筱薇提出質疑後，民眾黨台南市黨部才聲明李全教團隊未獲民眾黨及柯文哲競辦授權，並發表「各陣營候選人使用他人肖像、LOGO皆應尊重原創，取得授權後，方能使用，避免侵權」的呼籲。

對此，朱正軒今表示，整件事牽涉大是大非，不能被輕輕放下，既是冒名與侵權，柯陣營便應勇敢向李全教團隊提告，捍衛自身的清白，而不是四兩撥千斤地空泛表態。

朱正軒強調，如果柯陣營不以嚴肅態度面對遭冒名一事，就是假切割、真藕斷絲連，所謂李全教未獲民眾黨授權，也只是應付質疑的愚弄手段，民眾黨應該給台南市民完整交代，切莫挑戰台南人的智慧。