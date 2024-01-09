侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》　14縣市長高喊：政黨輪替

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國民黨總統候選人侯友宜9日晚間釋出最新競選影片《台灣的未來》，邀請國民黨14縣市長、立委候選人及黨主席等人，團結高喊「讓政黨輪替！讓貪腐政權下台」。

侯友宜9日晚間在臉書粉專、YouTube頻道上傳最新3分鐘競選影片《台灣的未來》表示，「集合吧！站出來吧！讓我們團結讓政黨輪替！讓貪腐政權下台！團結就是力量！不是口號，而是，正在進行中」，「集中力量，讓改變成真。就從，集結每一個人開始」。

▲▼國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。（圖／翻攝侯友宜YouTube）



侯友宜高喊，現在正是集合的時候，「讓我們再一次，一起出發；再次，迎向勝利，贏回台灣。也迎回中華民國的榮耀！集合吧！站出來吧！讓我們大團結一起支持會贏的組合」，「1月13日團結吧！總統挺3號侯康，不分區票投9號，迎勝利！1月13日集合吧！總統挺3號侯康，不分區票投9號，拼輪替！1月13日站出來！總統挺3號侯康，不分區票投9號，救台灣！」

影片顯示，在總統候選人侯友宜的帶領下，國民黨台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、國民黨主席朱立倫、嘉義市長黃敏惠、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、桃園市長張善政、宜蘭縣長林姿妙、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長王忠銘、立委候選人謝龍介、立委候選人柯志恩、台東縣長饒慶鈴、前高雄市長韓國瑜、副總統候選人趙少康等各地縣市長、立委候選人紛紛出面力挺，高喊「政黨輪替」。

▲國民黨台中市長盧秀燕。（圖／翻攝侯友宜YouTube）



▲國民黨南投縣長許淑華。（圖／翻攝侯友宜YouTube）



侯友宜表示，讓我們集中力量完成政黨輪替，守護美麗台灣，「我堅持的，台灣的未來需要2300萬人共同的決定」，「民主要制衡，政黨要輪替」。

影片PO出後網友紛紛留言，「哇嗚！第一次看影片一直起雞皮疙瘩，感動到想哭」、「挺一個照顧年輕的人，挺一個正義的人，挺一個不貪污的人，挺一個真正愛台灣願意付出的人，堅定支持侯友宜」、「守護和平，不要讓警報變日常，支持侯總統」、「像電影一樣很有震撼力，票投3號侯康」。