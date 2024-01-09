雲林造勢喊3團結、3承諾　賴清德籲為民主投票

▲賴清德出席雲林縣造勢晚會。（圖／競選總部提供）

記者呂晏慈／雲林報導

民進黨總統候選人賴清德今（9）晚間出席雲林縣造勢晚會，他表示，未來將用「3個團結」與「3項承諾」來帶領台灣繼續走向世界，打造民主和平、創新繁榮與公義永續的台灣；除了總統當選，國會也要過半，雲林兩位優秀立委蘇治芬、劉建國一定要高票連任，懇請鄉親一起為台灣的民主、繁榮與自由投下神聖的一票。

雲林縣造勢晚會今天晚間在雲林縣高鐵站附近登場，現場喊破逾3萬人齊聚，包括總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁、蘇治芬、劉建國、不分區立委候選人莊瑞雄、沈伯洋、縣議會總召張維崢、政治評論員李正皓與多位地方黨公職皆共同出席。

賴清德談及，未來他若可以當選總統，會用「3個團結」來帶領台灣人繼續向前，首先是「民主力量要團結」，他會結合社會上認同民主、熱愛自由的人才一起建設國家，讓台灣人民安居樂業；第二是「國家朝野要團結」，選舉是一時但國家利益卻是長久的，將會建立國家利益高於政黨利益與個人利益的文化，發揮民主精神，團結朝野一致對外；第三是「民主陣營要團結」，現在的台灣已經是世界的台灣，未來他也會領導台灣與世界民主陣營站在一起，持續深化與合作。

賴清德強調，除了「3個團結」外，也會用「3項承諾」來領導台灣，首先是打造「民主和平的台灣」，團結國人並強化國防與經濟，和民主陣營站在一起，在對等與尊嚴的前提下與中國進行交流合作，促進兩岸人民的福祉，在維護台灣主權的同時，也促進印太地區的和平；第二是「創新繁榮的台灣」，他將會善用台灣豐沛的創意和人才，帶領台灣進一步走向全方位的創新型國家，用創新來驅動台灣的經濟發展。

賴清德說明，第三項承諾是，打造一個「公義永續的台灣」。他承諾，未來將會創造一個公平的環境，讓政府替人民分擔責任，做國民的後盾和靠山，讓年輕的父母，不再為家庭而離開職場，並讓每一個孩子，都有公平受教育的機會。

最後，賴清德感性談及，蘇治芬一生都在為台灣的民主自由打拚，現在她依然站在對抗黑金的第一線，繼續用生命守護台灣，而劉建國是鄉親一路栽培的優秀人才，在國會的評鑑中屢屢拿到第一，他的認真與打拚，大家都看在眼裡。

賴清德強調，除了總統當選外國會也要過半，國會要過半，雲林的兩位優秀立委就一定要高票連任，懇請鄉親一起為台灣的民主、繁榮與自由投下神聖的一票。