政見發表／牛煦庭「問政有門道」　鄭運鵬：8年政績看得到

▲牛煦庭表示其「問政有門道」。（圖／擷取自桃園市選委會直播）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園區域立委選舉，9日進行第一選區（蘆竹、龜山與桃園15里）公辦政見電視發表會。國民黨候選人牛煦庭以「3個理由挺小牛」，請選民鼓勵投身政治的年輕人，當選後一定看得到、找得到、服務最周到、問政有門道。民進黨立委候選人鄭運鵬，則提出過去8年為地方爭取建設及服務的政績，期選民支持再連任。

登記參選桃園市第一選區立委的候選人有3人，分別是：鄭運鵬(現任、民進黨)、牛煦庭(國民黨)、馬治薇(無)。其中，馬治薇因被控涉嫌收受中方虛擬貨幣資助百萬元介選，本月6日被以涉犯反滲透法收押，因此無法出席政見發表會。

率先發言的牛煦庭表示，如入主國會，問政有方向，分別是：反詐、反戰、反特權；宜居、宜業、宜生活。針對反詐部分，台灣詐騙橫行，是因為惡小罪輕，基層警察苦不堪言，追兇查緝花半年、審判程序花半年，結果入獄服刑竟然不用半年，形同變相鼓勵亡命之徒投身詐騙！

因此，他主張修法加高刑度、重罰詐騙；支持嚴刑峻法，以全面維護社會治安為最高目標，推動獄政全面檢討，勢必要把壞人通通關起來。

▲鄭運鵬強調再連任，要把台灣體質打造穩健，持續發展地方產業、環境。（圖／擷取自桃園市選委會直播）

鄭運鵬則感謝選民給他服務機會，相信過去8年和市府的努力，都有達到大家的期待。對於馬治薇被收押、無法參加政見發表會，鄭運鵬表示「遺憾」，認為中國無所不用其極干預台灣選舉，這次甚至涉入參選、培養自己的候選人，所幸國人過去給予綠營國會過半空間，可以完整修法、完成反滲透法，否則將無法源處理這些手段，對台灣公信力、產業影響難以想像。

鄭運鵬並表示擔任立委提出4大期許，包括格局要大、照顧要細、在地要有進步、市民外出要有面子，強調再連任，要把台灣體質打造穩健，持續發展地方產業、環境。