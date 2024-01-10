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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅致政陷41分鐘音檔疑雲　郭正亮提1疑點「易被識破」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委羅致政近日接連陷入不雅影片及私人談話錄音外流風波，羅致政發出聲明強調是境外勢力造謠，檢調也將著手展開調查。前立委郭正亮提出疑點並表示，錄音鑑定比影片還要難，而且時間沒有辦法拉很長，一旦時間拉很長，一下子就會被識破。

▲▼422機蛋大遊行。羅致政（圖／記者李毓康攝）

▲羅致政認為自己受到境外介選操作影響。（資料照／記者李毓康攝）

羅致政除了陷入不雅影片風波，還傳出一段41分鐘的錄音檔，錄音中的男聲疑似羅致政，並建議「總統」可以找「老師」改運消災。對此，羅致政發出聲明強調，音檔來源不明，經過非法變造，且目前針對他個人介選的操作接二連三，上傳來源很清楚都是來自境外，顯然是鎖定他為對象的境外介選操作，希望國安及司法單位迅速處理，也希望在野黨政治人物不要抹黑造謠，他已請律師蒐集相關資訊追訴不法。

而關於錄音檔爭議，前立委郭正亮在9日播出的政論節目《TVBS戰情室》中提到，錄音鑑定比影片要困難很多，國民黨前主席吳敦義也曾陷入類似爭議，最後送到美國去鑑定，但錄音要變造到41分鐘是極為困難的，現在網路上有美國前總統歐巴馬、現任美國總統拜登的深偽檔案，內容都是一個人講話，時長大約1、2分鐘，沒有辦法拉很長，因為如果時間拉長，一下子就會被識破。

調查局方面則表示，收到相關資訊之後，考量到這次的錄音檔事件與先前的不雅影片事件不同，牽涉到音檔中的女聲是否為「總統蔡英文」本人，不只是單純的地方選舉是否遭境外勢力介入問題，因此近日將報請檢察總長邢泰釗指示成立於北檢的「全國性重大假訊息案件處理中心」，由專責檢察官指揮偵辦。

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