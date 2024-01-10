游智彬控綠委候選人住家「雙違建」　劉仁照回應

記者黃翊婷／綜合報導

新黨中壢立委候選人游智彬9日召開記者會，指控民進黨平鎮龍潭立委候選人劉仁照的住家弄出「雙違建」，若不處理，他就要號召民眾前往桃園版「賴皮寮」打卡朝聖。對此，劉仁照表示，住家平時都是弟弟在使用，他對違建的事情不太了解，但後續會依法處理。

▲游智彬指控劉仁照的住家是違建。（圖／翻攝自Facebook／游智彬）

游智彬9日表示，劉仁照位於平鎮區平德路的住家明明是3層樓建物，卻硬生生做了頂樓加蓋，擺明就是違建，希望劉仁照立刻拆除違建的部分，不然就要號召大家去桃園版「賴皮寮」打卡朝聖。

▲游智彬（右）要求劉仁照立刻拆除違建。（圖／翻攝自Facebook／游智彬）

游智彬接著指出，劉仁照身為政二代，不僅住家頂樓加蓋，還涉嫌占用水利地當成販賣串燒的攤位，私自變更為商業用途，立委候選人不能知法犯法，他要求劉仁照立刻公開當時申請的建照和使用執照以證明建物的合法性，否則就得針對自家違建問題，向社會大眾道歉，並即刻拆除、恢復原貌。

對此，劉仁照表示，平德路的住家平時是弟弟在使用，對於違建問題他並不知情，但後續會依法處理，至於串燒攤位，已經在他的要求之下停業了。