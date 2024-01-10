決戰72小時／柯文哲回防北部車掃　「空戰極大化」規劃24小時直播不間斷

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈全台大車掃出發。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

距離2024總統大選剩下倒數72小時，藍綠白三方陣營絞盡腦汁尋求固票與擴大支持辦法，民眾黨總統候選人柯文哲自2日啟動全台車掃，10日回防北部到宜蘭、新北、台北，並在12日趕上凱道的「選前之夜」，據了解，已經成為「百萬YouTuber」的柯文哲，正在規劃從11日起進行「24小時不間斷直播」計畫，將空戰拉到極大化。

民眾黨總統候選人柯文哲自2023年12月起，啟動不間斷的KP TV直播加強空戰，找來幕僚直播節目或記者會，晚上還會開「靈魂拷問」節目大打藍綠；而就在柯文哲於2日啟動全台車掃後，YouTube追蹤人數直線飆升，8日下午5時43分突破百萬訂閱，成為台灣「百萬YouTuber」之一。

不僅如此，柯文哲在「選前黃金週」的台中、高雄造勢，除了現場人數驚人外，線上收看直播人數也相當可觀，分別創下9.1萬、12萬同時在線收看紀錄，而且近期諸多影片也「霸榜」YouTube，空戰實力不容小覷。

▲柯文哲YouTube訂閱數破百萬。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

目前柯文哲YouTube每天會直播2至4個內容，分別為柯文哲車掃、副手吳欣盈車掃、KP TV節目，以及車掃後晚上到夜市與民眾合影等；據了解，為了在選前72小時衝刺，並「保溫」日前已衝高的粉絲熱度，柯文哲陣營內部規劃，自11日起要將KP TV 24小時不間斷直播，將空戰拉到極大化，白天或晚上熱門時段擬開節目或直播柯文哲車掃過程，半夜則效仿傳統電視台進行重播。

關於KP TV預計可播放的車掃內容，目前柯文哲已車掃過新北新莊、新北板橋、桃園、新竹、台中、彰化、高雄，最後終點來到台南，9日晚間便拉車回到宜蘭，預計10日起將「回防北部」，上午在宜蘭拉抬立委候選人陳琬惠選情，下午開始到新北蘆洲陪立委候選人李有宜車掃，11日上午則在新北陪立委候選人邱臣遠衝刺。

到11日下午以後，柯文哲將在有民眾黨台北市議員的區域車掃，且由於文山區有推派立委候選人張其祿，所以將最終黃金時段、12日下午的車掃地點定在文山，結束車掃後便直奔凱道，參加「選前之夜」造勢。

據了解，柯文哲在雙北大街小巷車掃時，日前粉絲自發性的「扛阿北」氣球團隊，也會加入在其中，並隨著一同在雙北市區穿梭，且還找來民眾黨內政治明星，例如5名雙北市議員或不分區立委候選人黃國昌等加入陣容做最後衝刺；柯營在最後倒數72小時，將陸戰、空戰衝到「滿載」狀態，義無反顧拚到底。

▼民眾黨總統候選人柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）