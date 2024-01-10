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決戰72小時／挺進總統府！賴清德、蕭美琴分進合擊　護中北部選情

▲民進黨總統候選人賴清德出席首場全國同步站路口行動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉倒數3天，民進黨總統候選人賴清德把握最後72小時催票時刻，今（10）將攻入「搖擺州」中部縣市大車掃，並出席苗栗縣、彰化縣造勢，明（11）繼續北上鞏固桃竹苗票倉，晚間前進凱達格蘭大道，在總統府前大造勢，後（12）天「賴蕭配」將在新北市、台北市合體車掃，選前之夜在賴的本命區台南市造勢，再返回故鄉新北市。

賴清德與蕭美琴今天將持續分進合擊，深入台灣中南部車掃。根據規劃，賴清德上午將先前往彰化員林、彰化市區，陪同爭取連任的立委陳素月、黃秀芳車隊掃街，隨後轉赴「搖擺州」台中市，連續掃過5個行政區，為立委張廖萬堅、莊競程、立委候選人江肇國、謝子涵、謝志忠加持選情，傍晚繼續北上，前進苗栗縣陪立委候選人康世明、曾玟學車掃，晚間則將出席苗栗縣、彰化縣萬人造勢晚會，號召支持者出門投票。

選前倒數第二天，賴清德規劃前往桃竹苗艱困選區催票，上午從今年指標激戰區新竹市出發，陪同立委候選人林志潔車隊掃街，隨後前往竹北市，與立委候選人詹紀緹、曾聖凱一同向選民拜票，中午向北往桃園前進，將會走過楊梅、平鎮、中壢、桃園、蘆竹等行政區，鞏固立委黃世杰、鄭運鵬、立委候選人劉仁照、彭俊豪、范綱祥選情，隨後車隊將一路北上前進凱道，在總統府前大造勢。

選前最後一天，賴清德與副手蕭美琴將會在新北市、台北市合體車隊掃街，上午從新北市土城區出發，陪同立委吳琪銘車掃，接著前往板橋東、西區，與立委羅致政、張宏陸合體，隨後轉赴三重，加持立委候選人李坤城人氣，下午前進台北市，陪同立委王世堅、吳沛憶衝上延平北路，之後從忠孝東路七段啟程，與8位立委候選人合體車隊掃街，最後來到全國競選總部前，強力催票；晚間選前之夜，會先在台南市舉辦造勢後，壓軸於新北市登場。

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