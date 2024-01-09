▲長榮航空和中原大學再合作，ESG永續創新設計競賽起跑

▲長榮航空與中原大學宣布舉辦第二屆「2024年長榮航空ESG永續創新設計競賽」。(圖／中原大學提供)

記者楊淑媛／桃園報導



長榮航空與中原大學再次攜手合作，9日宣布共同舉辦第二屆「2024年長榮航空ESG永續創新設計競賽」，由長榮航空運航管理部協理張玉珩及中原大學副校長洪穎怡共同主持簽約儀式，宣告競賽即日起起跑！長榮航空並大手筆提供總計33張機票作為競賽獎項。

最大獎為全球不限航點豪華經濟艙來回機票，提供獲獎學生及指導老師前往倫敦、米蘭、紐約、東京等全球時尚設計之都，透過親身造訪的體驗、激發出全新的創意火花。中原大學表示，今年將首度擴大邀請全國大專院校師生參加競賽，期待透過師生無限創意，讓經歲月洗禮走遍全球的除役盤櫃裝備與服務用品，在創作者的巧思下，展現新價值。

▲「長榮航空ESG永續創新設計競賽」第一屆中原大學地景建築系獲獎學生與作品。(圖／中原大學提供)

2024年的競賽活動自即日起至3月15日開放報名，共分「空間設計組」及「商業產品設計組」兩組競賽項目，參賽作品的設計元素除既有航空貨盤櫃、綁帶及盤網外，新增加機上毛毯，並以主題創意、環境融合、生活美學、實用功能性為評選指標，作品收件截止日為4月8日，將於5月15日由評審進行複決選，並選定5月17日於松山文創園區舉辦頒獎典禮，展出得獎及入選決賽作品給更多人看見，也藉此讓ESG的永續理念遍地萌芽。

長榮航空以實際行動落實ESG，2023年與中原大學合作舉辦校內環保創新設計競賽，開創全球首例以航空除役貨盤櫃及附屬品為環保設計元素，除將循環再利用的理念深耕校園，同時在校區內以實體貨盤櫃打造迷你創意市集成為亮點，吸引媒體與社會關注，聚焦永續創新、社會共融等議題深獲各界好評。

長榮航空表示，航空業承載了不同世代無數旅人的夢想、歡樂與回憶；面對地球暖化、氣候變遷所帶來的威脅，長榮航空也意識到要打造永續共好的生活環境，不是單一領域、單一世代所能夠成就之事，除了響應2050淨零碳排願景，也積極推行各項節油措施，導入新世代飛行計畫以提供更優越的低碳運輸服務。

中原大學設計學院院長趙家麟也指出，很高興再度與長榮航空合作，在第一次合作的基礎下，雙方已樹立了產學合作與設計教學鏈結的成功模式，且航空貨盤櫃之再生設計是一個全新的設計議題，期盼未來這種異業產學合作能持續發光發熱，擴散至國際級競賽。



長榮航空與中原大學誠摯邀請國內各大專院校師生參與「2024年長榮航空ESG永續創新設計競賽」，共同落實廢棄物再利用的精神，一起飛向未來，迎接綠生活，相關參賽辦法請參閱【2024年長榮航空ESG永續創新設計競賽】FB粉絲團，或洽詢中原大學設計學院張為翔先生，電話：03-2656002，Email：45002502h@gmail.com。