　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮航空、中原大學「永續創新設計賽」開放報名！獲獎送來回機票

▲長榮航空與中原大學合作，於今(9)日宣布共同舉辦第二屆「2024年長榮航空ESG永續創新設計競賽」。（圖／長榮）

▲長榮航空與中原大學合作，於今(9)日宣布共同舉辦第二屆「2024年長榮航空ESG永續創新設計競賽」。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空與中原大學再次攜手合作，於今(9)日宣布共同舉辦第二屆「2024年長榮航空ESG永續創新設計競賽」，今年將首度擴大邀請全國大專院校師生參加競賽，即日起至3月15日開放報名，長榮提供總計33張機票作為競賽獎項，其中最大獎為全球不限航點豪華經濟艙來回機票。

長榮航空以實際行動落實ESG，2023年與中原大學合作舉辦校內環保創新設計競賽，開創全球首例以航空除役貨盤櫃及附屬品為環保設計元素，除將循環再利用的理念深耕校園，同時在校區內以實體貨盤櫃打造迷你創意市集。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲長榮航空與中原大學合作，於今(9)日宣布共同舉辦第二屆「2024年長榮航空ESG永續創新設計競賽」。（圖／長榮）

▲長榮航空運航管理部張玉珩協理及中原大學洪穎怡副校長共同主持簽約儀式。（圖／長榮）

2024年的競賽活動自即日起至3月15日開放報名，共分「空間設計組」及「商業產品設計組」兩組競賽項目，參賽作品的設計元素除既有航空貨盤櫃、綁帶及盤網外，新增加機上毛毯，並以主題創意、環境融合、生活美學、實用功能性為評選指標，作品收件截止日為4月8日，將於5月15日由評審進行複決選，並選定5月17日於松山文創園區舉辦頒獎典禮。

長榮提供總計33張機票作為競賽獎項，其中最大獎為全球不限航點豪華經濟艙來回機票，提供獲獎學生及指導老師前往倫敦、米蘭、紐約、東京等全球時尚設計之都。

長榮航空表示，航空業承載了不同世代無數旅人的夢想、歡樂與回憶；面對地球暖化、氣候變遷所帶來的威脅，長榮航空也意識到要打造永續共好的生活環境，不是單一領域、單一世代所能夠成就之事，除了響應2050淨零碳排願景，也積極推行各項節油措施，導入新世代飛行計畫以提供更優越的低碳運輸服務。

ET快訊
女星IG狂放閃「老公爆出軌」崩潰　友人不捨：她像傻瓜付出
超狂5寶媽！　一次領走26萬現金
沈建宏擺攤賣雞腿　昔隊友陳奕說話了
新冠再攀升！創5個月來新高　JN.1占比增至24%
抽乾河水　「帝王綠翡翠」終於找到了
快訊／被傳私生子　賴清德：把孩子帶來，我馬上做DNA
李正皓開BMW疑撞到女行人　她重摔骨折
快訊／呂政儒十字韌帶斷裂　確定開刀治療
快訊／類流感創10年新高　單周12.4萬人就診

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／國體大體育館冒濃煙「消防鈴未響」　學生怨：輕忽人命安危

公費肺鏈疫苗對象再擴大！即起納55～64歲原住民　7.7萬人符資格

北部人寧可出國也不去南部玩？　網曝2主因：何必自找麻煩

長榮航空、中原大學「永續創新設計賽」開放報名！獲獎送來回機票

新冠再攀升！併發症周增515例「創5個月來新高」　JN.1占比增至24%

快訊／類流感創10年新高！單周12.4萬人就診　重症+41也創本季最高

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅：快哭了

和曖昧女單獨出國「幫墊1萬」！3個月後她卻跑來討錢　結局超展開

他好奇「科技業年薪」300萬才及格？　網給答案：景氣不好

鋼琴家汪奕聞在當代與經典古典音樂中找尋自我

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

獨／國體大體育館冒濃煙「消防鈴未響」　學生怨：輕忽人命安危

公費肺鏈疫苗對象再擴大！即起納55～64歲原住民　7.7萬人符資格

北部人寧可出國也不去南部玩？　網曝2主因：何必自找麻煩

長榮航空、中原大學「永續創新設計賽」開放報名！獲獎送來回機票

新冠再攀升！併發症周增515例「創5個月來新高」　JN.1占比增至24%

快訊／類流感創10年新高！單周12.4萬人就診　重症+41也創本季最高

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅：快哭了

和曖昧女單獨出國「幫墊1萬」！3個月後她卻跑來討錢　結局超展開

他好奇「科技業年薪」300萬才及格？　網給答案：景氣不好

鋼琴家汪奕聞在當代與經典古典音樂中找尋自我

「羅致政與蔡英文討論人事」　檢調將查41分鐘音檔真偽

Unity再度大裁員　規模「歷史之最」1800員工受影響

跟「林聰明砂鍋魚頭」系出同門！嘉義人愛店飄香30餘年、加湯免費

預防感冒5水果潤肺化痰、4大穴位舒緩咳嗽不適　有助阻斷病毒肆虐

南投醫院設兒童早療評估中心　協助父母及早掌握遲緩兒狀況

85000元！台灣山葉新Limi Deluxe上市　增全彩儀表、自動升起坐墊

林國春服務板橋31年盼進國會　張宏陸邀選民參加選前之夜

立院臨時會高端戰火　柯建銘嗆「侯康敗象已露」：國民黨團僅26人出席

23煞衝超商尋仇砍錯人！17歲少年擋刀右手掌斷裂　賠償金額出爐

國防部：不隨意擊毀中共空飄氣球　避免陷不對稱作戰消耗國軍武器

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

生活熱門新聞

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

過年後「安靜離職」　5星座上榜

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

嘿咻5分鐘就出來！他「軟掉才抽離」結果慘了

高鐵上一幕！　留言一面倒「我也這樣」

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

明直逼「寒流」　連2天恐跌破8℃

馮語婷突「道歉」揭1事　鳳梨回應

吃B群提神抗疲勞？少了「1關鍵」吃再多也沒用

沒年終！老闆喊「明年加倍奉還」　全體員工崩潰

護國神山成「人才黑洞」　台大生以死相逼師放人

吳欣盈《夜夜秀》猜物價慘輸　精準看出柏金包價值

更多熱門

相關新聞

乘客搭機謊報「行李有炸彈」　地勤秒報警

乘客搭機謊報「行李有炸彈」　地勤秒報警

53歲廖姓男子4日上午8點多赴桃園機場，準備搭機前往澳門，卻在櫃台報到時開玩笑稱行李中有炸彈，直到地勤人員當場報警，他才驚覺玩笑開大了。警方到場逮人，訊後依違反民用航空法移送桃園地檢署偵辦，所幸事件並未造成班機延誤。

長榮桃捷彩繪列車啟程！拍照就抽機票

長榮桃捷彩繪列車啟程！拍照就抽機票

「米其林三星」飛機餐上菜！長榮航空推新菜單　台灣手搖飲也登機

「米其林三星」飛機餐上菜！長榮航空推新菜單　台灣手搖飲也登機

長榮發史上最高年終再加薪　機師罷工危機有解？工會：投票不中斷

長榮發史上最高年終再加薪　機師罷工危機有解？工會：投票不中斷

創新高！長榮航空發6個月年終　機師調薪最高2萬元

創新高！長榮航空發6個月年終　機師調薪最高2萬元

關鍵字：

長榮航空

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

過年後「安靜離職」　5星座上榜

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

日本妹畢業變「大減肥」　對比圖8.3萬人朝聖

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面