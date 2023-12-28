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長榮桃捷彩繪列車啟程！拍照就抽「全球不限航點雙人來回機票」

▲▼「長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」正式啟程。（圖／長榮）

▲「長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」正式啟程。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空連續八年榮獲SKYTRAX五星級航空公司的榮耀，即日起「長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」正式啟程，只要捕捉到其身影或與其合影，並分享照片，並將照片分享到臉書粉絲團活動文、完成指定任務，有機會獨得全球不限航點雙人經濟艙來回機票。

「長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」行駛桃園捷運普通車路線，即日起至明(2024)年2月23日止，從A1台北車站到A22老街溪站，都可看見其亮麗的身影，陪伴民眾一起前往機場搭機出國，並共度跨年及農曆新年等溫馨的重要時刻。

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▲▼「長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」正式啟程。（圖／長榮）

▲▼「長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」內裝。（圖／長榮）

▲▼「長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」正式啟程。（圖／長榮）

期間限定的「長榮航空SKYTRAX五星級桃捷彩繪列車」，整體設計特別以埃及、波斯等古老民族認定的天空顏色－綠松石的藍綠色為背景，並以「不斷前進，在每個日以繼夜裡」為主軸，從列車外觀到內裝，透過長榮航空波音787客機、親切專業的空服員形象，以及蟬聯八年SKYTRAX五星級航空公司的獎牌襯托下，展現長榮航空持續創新求變，努力成為民眾心中最佳航空公司的初心未曾改變。

在旅遊大復甦、台灣民眾出國人數屢創新高的帶動下，邀請所有民眾一同與彩繪列車的外觀或內裝拍照，分享於長榮航空官方臉書粉絲團活動文內，就有機會獨得雙人成行的機票大獎，親身體驗長榮航空五星級的優質服務，展開精彩的空中旅程。

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