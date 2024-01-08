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支持中原大學「與普渡大學合併」竟有萬人響應　一查是姊妹校

▲中原大學因應疫情持續升溫，14日召開校務會議後宣布，5月17日起至30日全面實施遠距教學為期2週。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中原大學。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前看到，有學生在論壇上留言，建議中原大學跟國外的普渡大學合併，於是他靈機一動在臉書發起活動；沒想到，截至目前已吸引上萬人圍觀響應，還有不少網友留言喊支持；不過，這項活動的發起人並非中原大學學生或校友。

一名網友在臉書發起活動，表示「無限期支持中原大學與普渡大學合併」，同時他也曬出截圖，是一位中原大學學生3年前在Dcard留言，開玩笑說「國外有間叫普渡大學，建議可以跟我校合併。」

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▲網友在臉書發起活動。（圖／翻攝自臉書）

▲網友在臉書發起活動。（圖／翻攝自臉書）

這項臉書活動推出後，已有1.1萬人回覆「有興趣」，不過僅598人點選「會參加」。而不少網友也留言直呼，「肯定是要參加的，讓我大一的同學們參加中原普渡」、「舉雙手贊成！合併校慶日可為每年農曆七月初一」、「贊成中原普渡大合併」、「我家二位中原畢業，一位正在唸普渡，應該很有資格發言吧」、「身為中原大學的校友，其實我也很支持」。

位於美國中西部印第安納州的普渡大學（Purdue University），又譯普度大學，建校於1869年，在全美大學排名第43，以工學院、航空學院最為人所熟知，不過農業、生物醫學、化學等科系的表現也十分傑出。

有趣的是，從中原大學「國際暨兩岸教育處」網頁可見，普渡大學的韋恩堡分校（Indiana University-Purdue University Fort Wayne）和中原大學本來就互為國際姊妹校。

▼中原大學和普渡大學韋恩堡分校為姊妹校。（圖／翻攝自中原大學官網）

▲網友在臉書發起活動。（圖／翻攝自臉書）

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