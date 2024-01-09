2024大選1954萬人可投票！40到49歲最多人　50到59歲、60到69歲居次

▲2024年大選總統、副總統選舉人人數1954萬8531人。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統立委大選倒數4天，中央選舉委員會9日公布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉人人數，總統、副總統選舉人人數1954萬8531人。若以年齡層來看，40到49歲的區間有388萬5393人，為選舉人數最多的年齡層，其次為50到59歲的353萬1252人、60到69歲的329萬652人。

根據中選會統計，我國的總統、副總統選舉人人數總計1954萬8531人，男性有954萬8169人、女性1000萬362人。

若以年齡層區分，最多的是40到49歲的區間，有388萬5393人，其次為50到59歲有353萬1252人、60到69歲有329萬652人。接著依序為30到39歲的322萬9209人、20到29歲的284萬9229人，70到79歲的185萬180人，80到89歲為75萬4513人，90以上為15萬8103人。

中選會說明，在總統副總統選舉方面，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6直轄市選舉人人數達1358萬3349人，占總選舉人人數69.49%。

其中，以新北市選舉人人數340萬2064人最多，其次為台中市選舉人人數為232萬8896人；另外，台北市及高雄市選舉人人數皆超過200萬人，分別有209萬62人及231萬2303人；而桃園市及台南市選舉人人數也有150萬人以上，分別為188萬2592人及156萬7432人。